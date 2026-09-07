Chine : 54 milliards $ pour recapitaliser banques et assureurs publics

Pékin déploie un plan de recapitalisation d’environ 54 milliards de dollars en faveur de grands assureurs et banques publics, une opération destinée à renforcer leurs fonds propres et leur capacité à soutenir l’économie chinoise.

La Chine a lancé dimanche 6 septembre 2026 un vaste plan de recapitalisation d’environ 54 milliards de dollars destiné à plusieurs grandes banques et compagnies d’assurance publiques. Pilotée par le ministère des Finances, l’opération vise à renforcer les fonds propres du secteur financier alors que Pékin cherche à soutenir le crédit et l’activité économique.

China Life Insurance a confirmé dimanche sur son site que le ministère des Finances lui injectera 35 milliards de yuans afin de renforcer sa capacité à absorber les risques. Reuters indique parallèlement que China Taiping doit recevoir 7 milliards de yuans, tandis que PICC prévoit de lever jusqu’à 15 milliards de yuans par placement privé d’actions auprès du ministère des Finances. China Export and Credit Insurance doit également bénéficier de 10 milliards de yuans et China Reinsurance de 3 milliards.

Le volet bancaire prévoit parallèlement 290 milliards de yuans d’injections de capital pour trois établissements publics. Agricultural Bank of China compte lever jusqu’à 160 milliards de yuans et Industrial and Commercial Bank of China jusqu’à 100 milliards, notamment auprès du ministère des Finances et de China National Tobacco Corporation.

Les deux banques ont indiqué que les fonds seraient entièrement consacrés au renforcement de leur capital de base de catégorie 1. L’Export-Import Bank of China doit pour sa part recevoir 30 milliards de yuans, selon les informations recoupées par Reuters et le South China Morning Post.

Un soutien au crédit dans une économie sous pression

Cette recapitalisation intervient dans un contexte de demande de crédit jugée faible et de rentabilité sous pression pour les banques chinoises. Du côté des assureurs, la faiblesse durable des taux d’intérêt a également pesé sur les résultats et sur les ratios de solvabilité de plusieurs acteurs de taille moyenne.

Le plan avait été préparé dans le cadre des orientations budgétaires annoncées plus tôt cette année. Pékin veut ainsi donner davantage de marges aux établissements publics pour financer l’économie réelle tout en consolidant leur capacité à absorber les risques.