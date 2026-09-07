Cap-Vert : au moins 25 morts dans un accident de bus sur l’île de Fogo

Au moins 25 personnes, en majorité des adolescents, ont péri dans la chute d’un bus sur une route montagneuse de l’île de Fogo, au Cap-Vert. Plusieurs passagers ont été blessés et les autorités n’ont pas encore établi la cause de l’accident.

Au moins 25 personnes, en majorité des adolescents, ont été tuées samedi 5 septembre 2026 dans un accident de bus sur l’île de Fogo, au Cap-Vert. Le véhicule a quitté une route montagneuse dans le secteur de Campanas de Cima avant de chuter dans un ravin, selon les autorités et les médias locaux cités dimanche par Associated Press et Reuters.

Plusieurs passagers ont également été blessés et transportés à l’hôpital régional São Francisco de Assis, à Fogo. Le bilan restait provisoire dimanche soir et les autorités n’avaient pas encore déterminé la cause exacte de l’accident.

Selon l’agence cap-verdienne Inforpress, citée par Reuters, le bus est sorti de la chaussée tard samedi dans le nord de l’île et a dévalé environ 30 mètres. De nombreux passagers étaient des élèves du primaire et du secondaire.

Les responsables de l’éducation ont précisé que le déplacement n’avait pas été organisé par les établissements scolaires. Il s’agissait, selon Inforpress, d’une excursion annuelle organisée à titre privé par le conducteur du bus, qui figure parmi les victimes.

Le président parle d’une « grande catastrophe »

Le président cap-verdien José Maria Pereira Neves a qualifié l’accident de « grande catastrophe » dans une déclaration relayée par Associated Press. Le chef de l’État et plusieurs responsables étaient attendus sur l’île dimanche.

Fogo est une île volcanique de l’archipel du Cap-Vert, avec un relief escarpé et des routes de montagne. Les investigations doivent désormais préciser les circonstances dans lesquelles le véhicule a quitté la chaussée.