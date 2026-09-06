Serie A : l’AC Milan rattrapé par la Juventus dans les derniers instants

L’AC Milan a vu la victoire lui échapper dans le temps additionnel de son déplacement à la Juventus, dimanche à l’Allianz Stadium de Turin. Malgré l’ouverture du score d’Alphadjo Cissé (68e), les Rossoneri ont été rejoints par une tête de Federico Gatti à la 92e minute (1-1).

L’AC Milan a vu une victoire à portée de main lui échapper dans le temps additionnel, dimanche soir à l’Allianz Stadium de Turin. Longtemps solides face à la Juventus et auteurs de l’ouverture du score, les Rossoneri de Ruben Amorim ont finalement été rejoints (1-1) sur une tête de Federico Gatti à la 92e minute, lors de la 3e journée de Serie A.

La première période n’a pas offert beaucoup d’occasions. Milan a peiné à se montrer dangereux, tandis que Mike Maignan a dû se montrer attentif face aux assauts turinois. Le gardien français a repoussé deux frappes de Francisco Conceição, avant de voir le Portugais trouver le poteau au retour des vestiaires. La Juventus poussait, mais manquait de précision dans le dernier geste.

Milan a fini par profiter de l’une de ses rares occasions franches. Entré sept minutes plus tôt, Alphadjo Cissé a repris un centre de Samuel Chukwueze, éliminé un adversaire dans la surface et enroulé une frappe croisée qui a trompé le gardien Vicario (68e). Déjà buteur pour ses débuts avec Milan contre le Torino lors de la première journée, l’attaquant italien de 19 ans a confirmé son sens du but.

La Juventus a alors poussé pour arracher l’égalisation et a fini par y parvenir. Sur un coup franc botté par Teun Koopmeiners au cœur de la surface, Federico Gatti s’est élevé au-dessus de la défense milanaise pour placer une tête qui a battu Mike Maignan, à la 92e minute. Ce nul entretient l’invincibilité des deux équipes : la Juventus comme l’AC Milan restent invaincus après trois journées, avec 7 points chacun, respectivement 5e et 4e du classement, derrière l’AS Roma et l’Inter Milan (9 points).