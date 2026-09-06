Égypte : Sarah Khalifa et 11 coaccusés condamnés à mort dans une affaire de drogues

Un tribunal pénal du Caire a condamné la présentatrice et productrice égyptienne Sarah Khalifa et onze autres prévenus à la peine capitale dans un vaste dossier de fabrication et de trafic de drogues de synthèse. Le jugement, rendu samedi 5 septembre, reste susceptible de recours.

La cour criminelle du Caire a condamné samedi 5 septembre la présentatrice et productrice égyptienne Sarah Khalifa et onze autres prévenus à la peine de mort dans une vaste affaire de fabrication et de trafic de drogues de synthèse. Le dossier, qui réunissait 28 accusés au total, a également débouché sur des peines de prison à perpétuité et plusieurs acquittements.

Neuf autres prévenus ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, tandis que sept personnes ont été acquittées, selon les comptes rendus concordants d’Egypt Today, d’Al Jazeera et de la presse égyptienne. Les douze condamnations à mort ont été prononcées à l’issue d’un procès portant sur la constitution d’un groupe criminel organisé spécialisé, selon l’accusation, dans l’importation de matières premières, la fabrication de stupéfiants de synthèse et leur distribution.

Le parquet égyptien avait également poursuivi plusieurs membres du groupe pour possession d’armes à feu et de munitions sans autorisation. D’après les éléments de l’enquête cités par les médias égyptiens, les rôles étaient répartis entre l’importation des produits entrant dans la fabrication des drogues, leur préparation dans des locaux résidentiels et leur mise en circulation.

Les enquêteurs ont indiqué avoir saisi plus de 750 kilogrammes de drogues de synthèse et de matières premières. Le dossier d’accusation s’appuyait notamment sur les déclarations d’une vingtaine de témoins ainsi que sur des éléments techniques et numériques, dont des messages, des photographies et des vidéos présentés par le parquet comme des preuves des activités du réseau.

Un jugement qui n’est pas encore définitif

Avant le prononcé des peines capitales, les dossiers des accusés concernés avaient été transmis au Grand Mufti d’Égypte. Cette consultation constitue une étape prévue dans la procédure égyptienne avant une condamnation à mort, mais l’avis religieux rendu au tribunal reste consultatif et ne lie pas les juges.

Le jugement a ensuite été rendu à l’unanimité par la formation de jugement. Il ne clôt toutefois pas définitivement la procédure. Egypt Today et Al Jazeera précisent que les condamnations prononcées par la juridiction pénale restent susceptibles de recours devant les instances judiciaires compétentes.

La défense de Sarah Khalifa a contesté plusieurs aspects de la procédure et soutenu que des irrégularités avaient entaché le procès, selon Egypt Today. Ses avocats ont annoncé leur intention de contester la décision. La peine capitale prononcée samedi doit donc être distinguée d’une condamnation devenue définitive après épuisement des voies de recours.

Le parquet avait renvoyé les 28 prévenus devant la cour après une enquête portant sur un réseau présumé de production et de trafic de stupéfiants de synthèse. En août, la juridiction avait déjà transmis au Grand Mufti les dossiers de Sarah Khalifa et de plusieurs coaccusés avant de fixer au 5 septembre la lecture du jugement.