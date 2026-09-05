Santos : Neymar victime d’une blessure musculaire à la cuisse droite

Sorti blessé à la mi-temps du match retour perdu par Santos face à Palmeiras en Coupe du Brésil, l’attaquant brésilien souffre d’une lésion musculaire de grade 2B, sans délai de retour officiellement annoncé par le club.

Neymar va devoir observer une nouvelle période de repos. Sorti blessé à la mi-temps du match retour face à Palmeiras, mercredi 2 septembre, l’attaquant de Santos souffre d’une lésion musculaire de type 2B au droit antérieur de la cuisse droite, a annoncé le club brésilien vendredi à l’issue d’examens médicaux.

Le communiqué de Santos ne précise aucune date de retour. Le joueur de 34 ans reçoit actuellement un traitement au centre d’entraînement du club, tout comme deux de ses coéquipiers également touchés lors de la même rencontre. Selon les médias brésiliens et internationaux, les estimations sur la durée de son indisponibilité varient sensiblement, de deux à trois semaines à près de deux mois, en l’absence de calendrier officiel.

Cette blessure est intervenue lors d’une soirée qui a scellé l’élimination de Santos en quarts de finale de la Coupe du Brésil. Battu 3-0 à l’aller le 26 août, le club n’est pas parvenu à renverser cette large avance et a concédé un match nul 0-0 au retour, à domicile, qualifiant Palmeiras pour la demi-finale.

Quelques minutes après la rencontre, Neymar n’avait pas caché son agacement concernant les conditions de jeu, mettant en cause l’état de la pelouse de la Vila Belmiro, le stade de Santos, qu’il jugeait susceptible d’expliquer les problèmes physiques rencontrés par plusieurs joueurs durant le match.

Deux autres joueurs touchés

Neymar n’a pas été le seul concerné à Santos. Le latéral argentin Alvaro Barreal souffre, lui, d’une lésion du biceps fémoral de type 2A à la cuisse gauche, une blessure légèrement moins sévère selon le club. Le défenseur Lucas Verissimo est également suivi par le staff médical après cette rencontre.

Pour Neymar, cette nouvelle blessure musculaire vient allonger la longue liste des pépins physiques rencontrés depuis son retour à Santos et devrait le priver de plusieurs prochaines échéances du Brasileirão.