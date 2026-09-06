Saxe-Anhalt : l’AfD dépasse 44 %, la CDU s’effondre

L’AfD est donnée largement en tête des élections régionales en Saxe-Anhalt avec environ 44 % des voix, plus du double de son score de 2021. La CDU du chancelier Friedrich Merz chute sous les 20 %, tandis que la formation d’un gouvernement reste incertaine.

L’Alternative für Deutschland (AfD) a remporté une victoire historique dimanche 6 septembre en Saxe-Anhalt, dans l’est de l’Allemagne, avec plus de 44 % des voix selon les premières projections diffusées après la fermeture des bureaux de vote. La CDU du chancelier Friedrich Merz s’est effondrée autour de 18 %, un revers majeur dans un Land qu’elle dirigeait depuis 2002.

Les premières estimations d’ARD plaçaient l’AfD à 44,5 %, contre 18,5 % pour la CDU. En 2021, le parti d’extrême droite avait recueilli 20,8 % des suffrages, tandis que les conservateurs avaient atteint 37,1 %. Le scrutin marque donc un basculement spectaculaire de l’équilibre politique régional.

Le résultat n’ouvre toutefois pas automatiquement la voie à un gouvernement AfD. La plupart des autres partis ont exclu une coalition avec cette formation, ce qui signifie que son candidat Ulrich Siegmund aurait besoin d’une majorité absolue de sièges pour gouverner seul ou d’un partenaire prêt à rompre le cordon sanitaire établi autour du parti.

Le dépouillement était encore en cours tard dimanche soir. L’office statistique de Saxe-Anhalt avait annoncé qu’un résultat provisoire officiel serait publié dans la nuit du 6 au 7 septembre ou au plus tard tôt lundi matin. Les chiffres disponibles au moment de la publication restent donc des projections et résultats intermédiaires, même si l’avance de l’AfD est suffisamment large pour établir sa victoire politique.

Un avertissement pour Friedrich Merz

Le scrutin était considéré comme un test national pour Friedrich Merz. La forte progression de l’AfD intervient alors que le gouvernement fédéral est confronté à une économie fragile et à une pression politique croissante sur les questions migratoires et sociales.

L’AfD a salué un « résultat historique » et affirme disposer d’un mandat pour gouverner. La CDU locale a, de son côté, exclu une coopération avec le parti. Cette situation pourrait ouvrir une période de négociations complexes pour former un exécutif régional.

La participation a été particulièrement élevée, supérieure à 76 % selon les premières estimations, signe de l’importance accordée au scrutin. La Saxe-Anhalt devient ainsi un nouveau laboratoire de la progression de l’AfD dans l’est de l’Allemagne, à trois ans des prochaines élections fédérales prévues en 2029.