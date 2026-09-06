OM-Paris FC : Sinayoko voit triple et fait chuter Marseille

Deux fois mené, deux fois revenu à hauteur : l’Olympique de Marseille a fini par céder face au Paris FC, battu 3-2 au Vélodrome sur un penalty de Lassine Sinayoko à la 86e minute. L’attaquant malien signe un premier triplé en Ligue 1 et inflige à l’OM une deuxième défaite consécutive.

Le Vélodrome attendait une réaction. Il a surtout assisté à une nouvelle défaillance. Deux fois revenu au score après avoir été mené par le Paris FC, l’Olympique de Marseille a chaque fois laissé sa défense se faire reprendre. À cinq minutes de la fin, Lassine Sinayoko a transformé un penalty qui a offert au Paris FC une victoire 3-2, dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1, et infligé à Marseille une deuxième défaite consécutive.

Le match n’avait pas atteint sa première minute que l’OM se retrouvait déjà mené. Sinayoko, lancé dans la profondeur, a profité d’un mauvais alignement marseillais pour ouvrir le score après 23 secondes de jeu. La réaction a été immédiate : à la 8e minute, Amine Gouiri a remis les deux équipes à égalité.

Marseille semblait alors avoir repris le contrôle. Mais le même problème est réapparu : trop d’espaces laissés dans le dos de la défense, et une équipe de Roberto De Zerbi régulièrement mise en difficulté par les mouvements parisiens. À la 19e minute, Sinayoko a de nouveau trouvé la faille, cette fois de la tête sur un centre de Pablo Pagis, pour son deuxième but de la soirée.

L’OM aurait pu revenir avant la pause : Igor Paixão, tout juste remis de blessure, a trouvé la transversale sur un coup franc. Au retour des vestiaires, le gardien Jeffrey de Lange a évité un troisième but parisien en repoussant une frappe à bout portant d’Ilan Kebbal. Marseille en a profité : à la 53e minute, Gouiri a signé son doublé en reprenant un centre en retrait d’Amine Harit.

Le triplé de Sinayoko fait céder Marseille

Malgré cette deuxième égalisation, Marseille n’est jamais parvenu à faire basculer complètement le match. Pablo Pagis a continué à inquiéter l’arrière-garde olympienne, et les espaces sont restés nombreux. Le tournant est intervenu à la 85e minute : une frappe de Moses Simon a été contrée par la main de C.J. Egan-Riley. Après recours à la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty.

Sinayoko n’a pas tremblé et a transformé, à la 86e minute, son troisième but de la soirée (3-2). Il s’agit d’un premier triplé en Ligue 1 pour l’international malien, recruté à Auxerre cet été pour un montant estimé entre 8 et 10 millions d’euros selon L’Équipe, et déjà buteur lors de la deuxième journée.

Une alerte qui devient sérieuse pour l’OM

Cette défaite ne condamne pas la saison de l’OM après seulement trois journées, mais elle confirme des difficultés défensives que le club ne peut plus considérer comme accidentelles. Après une première défaite, l’équipe vient d’enchaîner un second revers et ne compte que trois points, à la 10e place du championnat.

Le contraste est d’autant plus frappant que Marseille dispose d’arguments offensifs, comme l’a montré le doublé de Gouiri. En face, le Paris FC repart du Vélodrome avec une victoire qui confirme son bon début de saison, portée par un joueur déjà décisif à deux reprises cette saison : Lassine Sinayoko.

Marseille se déplace à Rennes le 11 septembre avant de recevoir le Paris Saint-Germain le 20 septembre, deux rendez-vous qui permettront de mesurer l’ampleur de ces débuts de saison compliqués.