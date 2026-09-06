Emmy Awards 2026 : le show de Bad Bunny rafle sept trophées

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LX porté par Bad Bunny a dominé la première soirée des Emmy Awards 2026 avec sept récompenses, dont celle du meilleur programme de variété en direct.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl LX porté par Bad Bunny a dominé la première soirée des Emmy Awards 2026 en décrochant sept récompenses, samedi 5 septembre à Los Angeles. Le programme s’est notamment imposé dans la catégorie du meilleur programme de variété en direct.

Selon la Television Academy, le show a également été récompensé pour sa direction musicale, sa chorégraphie, son mixage sonore, ses lumières, sa réalisation technique et ses prises de vues, ainsi que pour la mise en scène confiée à Hamish Hamilton.

Avec sept trophées, le spectacle de Bad Bunny est devenu la production la plus récompensée de cette première soirée. Il devance The Traitors, qui a remporté six prix, et la dernière saison de The Late Show with Stephen Colbert, créditée de cinq récompenses.

La performance de la star portoricaine avait été diffusée en février pendant le Super Bowl LX, remporté par les Seattle Seahawks face aux New England Patriots. La Television Academy indique que la rencontre avait attiré environ 125 millions de téléspectateurs aux États-Unis.

Bad Bunny ajoute un Emmy à son palmarès

Cette moisson confirme la place prise par Bad Bunny bien au-delà de la musique. Déjà récompensé aux Grammy Awards, l’artiste voit désormais son spectacle du Super Bowl consacré par l’industrie de la télévision américaine.

La soirée a aussi distingué Mariska Hargitay, récompensée à deux reprises pour son documentaire My Mom Jayne, ainsi que The Muppet Show, qui a obtenu quatre trophées. Jimmy Kimmel a remporté le prix du meilleur animateur de jeu pour Who Wants to Be a Millionaire?, tandis qu’Octavia Spencer a été sacrée meilleure narratrice.

La seconde soirée des récompenses techniques et artistiques devait se tenir dimanche 6 septembre. La cérémonie principale des 78e Emmy Awards est programmée le 14 septembre, avec Mariska Hargitay à la présentation.