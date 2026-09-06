Handball : les Amazones du Bénin sacrées, cap sur la CAN 2026

Les Amazones du Bénin ont remporté dimanche à Ouagadougou l’IHF Nations Trophy féminin de la Zone III en battant la Côte d’Ivoire 29-28 en finale. Ce sacre qualifie directement la sélection béninoise pour le Championnat d’Afrique des Nations 2026 en Tunisie.

Les Amazones du Bénin ont décroché dimanche 6 septembre 2026 à Ouagadougou le titre de l’IHF Nations Trophy féminin de la Zone III, au terme d’une finale remportée 29-28 face à la Côte d’Ivoire. Au-delà du trophée, ce succès ouvre directement aux Béninoises les portes du Championnat d’Afrique des Nations seniors dames 2026, prévu en Tunisie.

La finale disputée au Palais des Sports de Ouaga 2000 a longtemps tenu en haleine les deux camps. Le Bénin a pris un léger avantage avant la pause, atteinte sur le score de 17-15, puis a résisté au retour ivoirien dans une seconde période beaucoup plus serrée. Les Amazones ont finalement conservé un but d’avance au coup de sifflet final.

Cette victoire a aussi valeur de revanche. Lors de la phase de groupes, la Côte d’Ivoire avait dominé le Bénin 26-23, selon les résultats officiels de l’IHF. Les Béninoises avaient auparavant battu le Liberia 71-13 puis le Togo 20-11 pour se hisser dans le dernier carré.

Le chemin vers la finale avait déjà été spectaculaire. En demi-finale samedi, le Bénin avait éliminé le Nigeria 38-37 après prolongations. Les deux équipes étaient à égalité 32-32 à l’issue du temps réglementaire, avant que les Amazones ne fassent la différence au terme d’un duel particulièrement disputé.

Marina Adjakpa encore décisive

Marina Adjakpa a été désignée meilleure joueuse de la finale, après avoir déjà reçu la même distinction en demi-finale. La joueuse béninoise s’est imposée comme l’une des figures fortes du parcours des Amazones dans cette première édition senior de la compétition.

L’IHF avait lancé en 2026 cette nouvelle déclinaison senior du Nations Trophy afin d’offrir davantage de compétitions internationales aux sélections nationales. Dans la Zone III africaine, sept équipes étaient engagées à Ouagadougou : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Liberia, le Nigeria et le Togo.

Un billet direct pour la CAN

Le règlement donnait au vainqueur de la Zone III une qualification directe pour le Championnat d’Afrique féminin de handball 2026. Grâce à son succès face à la Côte d’Ivoire, le Bénin valide donc son billet pour la compétition continentale prévue en Tunisie en décembre.

Ce titre offre ainsi aux Amazones une double récompense : un premier sacre dans le nouveau format senior de l’IHF Nations Trophy et une place parmi les sélections appelées à disputer le prochain grand rendez-vous continental du handball féminin africain.