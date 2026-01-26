Un Nigérian épouse la fille de son oncle

Une photo d’enfance partagée sur les réseaux sociaux a conduit des milliers d’internautes à suivre, en quelques semaines, le déroulé d’une histoire d’amour familiale au Nigéria : Musa, qui avait publié une image de 2011 montrant un garçon de 12 ans tenant une fillette de 2 ans, a épousé samedi 24 janvier la jeune fille, identifiée comme la fille de son oncle, après avoir rendu public le récit de leur lien affectif.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le post initial de Musa remontait à quelques semaines. Il avait publié une vieille photo où l’on voyait, selon sa légende, « moi et la fille de mon oncle », accompagnée d’un récit intime : il racontait comment, enfant, il la calmait dans ses bras, lui achetait des friandises avec l’argent de son trajet scolaire et la portait malgré son poids parce qu’elles étaient devenues proches. Cette publication, chargée d’émotion et de détails personnels, est rapidement devenue virale.

Dans la même publication, Musa annonçait qu’il compterait les jours avant leur mariage. À dix jours de la cérémonie, il écrivait sa reconnaissance à Dieu et partageait son attente : « Aujourd’hui, il ne reste plus que 10 jours avant que je ne l’épouse. Allah, je Te remercie. »

Samedi 24 janvier, Musa a posté les photos de la cérémonie traditionnelle. Sur les images publiées, le couple apparaît vêtu de tenues traditionnelles, souriant aux côtés de leurs proches. Accompagnant les clichés, le marié a une nouvelle fois exprimé sa foi et sa joie en écrivant : « L’amour triomphe toujours. La fille pour laquelle je faisais bonne impression en 2011 est devenue mon épouse. Nous vivrons ensemble pour toujours par la grâce de Dieu. Ô Allah, bénis notre union. Alhamdulillah. »

Le récit de Musa, qui détaille des gestes simples — calmer la fillette, économiser pour lui acheter des friandises, jouer avec elle — a suscité un large écho. Des milliers d’internautes ont réagi aux publications, partageant des commentaires mêlant attendrissement, soutien et curiosité. Les photos du mariage ont été « inondées » de réactions, selon les publications partagées sur les mêmes réseaux sociaux.

Au-delà de l’émotion, certains commentaires ont souligné que ce type d’union s’inscrit dans des pratiques familiales présentes dans certains contextes culturels au Nigéria, où les mariages au sein du cercle familial élargi peuvent contribuer à renforcer les liens entre lignées. Le récit de Musa a ainsi été perçu par une partie du public comme l’aboutissement d’un attachement construit au fil des années, au cœur du réseau familial.

La chronologie partagée par le couple — photo de 2011, publications annonçant les fiançailles puis diffusion des images du mariage le 24 janvier — a amplifié la portée de leur histoire sur les réseaux sociaux. Les publications originelles et les clichés de la cérémonie continuent d’être partagés et commentés par des internautes.