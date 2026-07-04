Allemagne: Jürgen Klopp se dit prêt à succéder à Julian Nagelsmann

Jürgen Klopp est sorti du silence concernant son avenir et ne ferme plus la porte à la sélection allemande. L’ancien entraîneur de Liverpool s’est dit prêt à succéder à Julian Nagelsmann, dont le départ est intervenu après l’élimination de la Mannschaft à la Coupe du monde 2026.

Jürgen Klopp a ouvert la porte à une prise de fonctions à la tête de la sélection allemande. L’ancien entraîneur de Liverpool a confirmé avoir été approché par la Fédération allemande après le départ de Julian Nagelsmann, consécutif à l’élimination décevante de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026. Après avoir quitté Liverpool en expliquant qu’il avait besoin de faire une pause, le technicien de 59 ans estime désormais avoir retrouvé toute son énergie et se dit prêt à relever un nouveau défi.

Présent à New York en tant que consultant pour Magenta TV, Klopp a confirmé avoir échangé avec les dirigeants de la Fédération allemande. « Julian a démissionné et la Fédération travaille sur sa succession. Elle m’a contacté dans le cadre de cette réflexion », a-t-il déclaré. L’ancien manager des Reds est revenu sur les raisons qui l’avaient poussé à quitter le banc de Liverpool: « Il y a environ deux ans, j’ai quitté Liverpool et j’ai dit que je n’avais plus l’énergie pour un autre poste ou pour une nouvelle saison à Liverpool. »

Aujourd’hui, le technicien allemand assure avoir retrouvé toute sa fraîcheur. « Depuis, je me suis totalement ressourcé. Je suis prêt », a conclu Klopp. Sauf retournement de situation, Jürgen Klopp apparaît désormais comme le grand favori pour prendre les rênes de la Mannschaft et lancer un nouveau cycle après la désillusion du Mondial 2026.