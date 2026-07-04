Mondial féminin U17 2026 (Q): les Amazones s’inclinent au Nigeria mais entretiennent l’espoir

Battues par les Flamingos à Ikenne lors du match aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17, les Amazones du Bénin ont livré une prestation courageuse. Grâce à leur capacité à répondre aux offensives nigérianes, elles conservent toutes leurs chances avant le match retour prévu le 11 juillet à Lomé.

Les Amazones U17 se sont inclinées face au Nigeria (3-2) ce samedi, au Remo Stars Stadium d’Ikenne, en match aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026. Les joueuses d’Idah Azonsou ont parfaitement entamé la rencontre en prenant les devants dès le premier quart d’heure. Très en vue, Romaine Gandonou a récompensé le bon début de match des Béninoises en ouvrant le score à la 15e minute.

Les Flamingos ont toutefois rapidement réagi. Plus entreprenantes au fil des minutes, les Nigérianes sont revenues à hauteur avant la pause, ramenant les deux équipes à égalité (1-1) au terme des 45 premières minutes. Au retour des vestiaires, la pression exercée par les locales a fini par payer. Le Nigeria a pris l’avantage à la 62e minute, obligeant les Amazones à courir après le score.Loin de céder, les Béninoises ont fait preuve de caractère. À la 72e minute, Nazifatou Dangui, parfaitement servie par Romaine Gandonou, a remis les deux équipes à égalité, relançant totalement le suspense.

Mais la joie béninoise a été de courte durée. Quelques instants plus tard, les Flamingos ont inscrit un troisième but qui leur permet de s’imposer 3-2 à l’issue d’une rencontre particulièrement disputée. Malgré ce revers, les Amazones quittent le Nigeria avec un retard d’un seul but, un écart qui leur laisse de réelles ambitions en vue de la manche retour. Elles tenteront de renverser la situation le samedi 11 juillet au stade de Kégué, à Lomé, où se jouera la qualification pour la Coupe du monde féminine U17 2026.