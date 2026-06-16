Italie : il gagne 500 000 euros à la loterie mais ne peut pas toucher l’argent faute de papiers

Un Nigérian de 36 ans en situation irrégulière en Italie a remporté 500 000 euros à la loterie, mais s’est retrouvé bloqué faute de titre de séjour et de compte bancaire pour percevoir ses gains. Après une procédure judiciaire, il a finalement obtenu un permis de séjour, non pas en raison de sa fortune soudaine, mais parce qu’il a démontré son intégration et sa stabilité professionnelle.

Imagbe Ehizomwengie, Nigérian de 36 ans en situation irrégulière en Italie, a remporté 500 000 euros à la loterie italienne mais n’a pas pu encaisser ses gains, faute de pouvoir ouvrir un compte bancaire sans titre de séjour. Le gagnant a toutefois fini par obtenir un permis de séjour cette semaine, à l’issue d’une procédure judiciaire devant un tribunal d’Ancône, dans la région des Marches, selon le quotidien britannique The Guardian, qui a révélé l’affaire.

Arrivé en Italie en 2016 après avoir été séquestré pendant deux ans en Libye, Ehizomwengie avait vu sa demande de protection spéciale rejetée. Sans titre de séjour, il vivait comme vendeur ambulant et achetait occasionnellement des jeux à gratter. Son gain à la loterie l’a placé dans une impasse administrative : sans compte bancaire, il ne pouvait pas percevoir l’argent ; sans indépendance financière prouvée, il ne pouvait pas obtenir de titre de séjour.

Son avocat, Andrea Palazzeschi, a réussi à débloquer une partie des fonds, ce qui a permis au gagnant d’acquérir un commerce de produits africains, Mama Africa, à Falconara Marittima, près d’Ancône. Cette activité lui a fourni la stabilité professionnelle et financière nécessaire pour déposer un dossier de régularisation. Le tribunal d’Ancône a ordonné la délivrance d’un permis de séjour, estimant que le requérant maîtrisait l’italien et disposait d’une situation stable.

L’avocat a tenu à préciser que son client n’avait pas obtenu son titre de séjour en raison de ses gains, mais parce qu’il avait démontré qu’il remplissait les conditions d’intégration requises. Ehizomwengie a déclaré au Guardian que ce permis représentait davantage pour lui que le gain à la loterie, ajoutant vouloir travailler et contribuer à la société italienne.

L’affaire illustre les situations de blocage administratif auxquelles font face des migrants en situation irrégulière dans les pays européens, où l’absence de titre de séjour interdit l’accès aux services bancaires et, par ricochet, à toute forme de régularisation fondée sur l’autonomie financière.