Un chef de Boko Haram abattu, selon l’armée nigérienne

Selon l’AFP, l’armée nigérienne a annoncé jeudi soir avoir tué la semaine dernière un chef du groupe jihadiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, à la frontière entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Identifié sous le nom de Bakoura — de son vrai nom Ibrahim Mahamadou — il a été « neutralisé » lors d’une opération menée le 15 août sur l’île de Shilawa, dans la région de Diffa, au sud-est du Niger, précise l’armée. Âgé d’une quarantaine d’années et originaire du Nigeria, Ibrahim Mahamadou avait rejoint Boko Haram il y a plus de treize ans et avait pris la tête du groupe après la mort d’Aboubacar Shekau en mai 2021.