PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Guinée: campagne du référendum reportée d’une semaine

Espagne : la fin des incendies approche, dit la cheffe de la Protection civile

Première visite au Bangladesh depuis 2012 du chef de la diplomatie pakistanaise

Visa refusé à une journaliste de Bloomberg à Hong Kong

Après une brève incursion, Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière

Maduro dénonce un plan américain «immoral, criminel et illégal» contre le Venezuela (discours)

Kilmar Abrego Garcia, expulsé puis ramené aux États-Unis, libéré de prison

Pyongyang accuse Séoul de tirs de semonce près de la frontière

Trump affirme qu’Intel a accepté de céder 10 % de ses actions à l’État américain

Affaire Epstein : la Justice américaine publie un entretien récent de Ghislaine Maxwell

VOIR TOUS LES FLASHS

La Russie a annoncé, samedi 23 août, la prise de deux villages dans la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, renforçant la pression militaire alors que les efforts diplomatiques s’accélèrent pour trouver une issue au conflit, rapporte l’AFP. Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir capturé les localités de Sredneïe et de Kleban-Byk. La prise de Kleban-Byk constitue une progression vers Kostyantynivka, bastion stratégique sur l’axe menant à Kramatorsk et abritant une base logistique majeure de l’armée ukrainienne.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!