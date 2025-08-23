Ukraine : la Russie revendique avoir capturé deux villages à Donetsk

La Russie a annoncé, samedi 23 août, la prise de deux villages dans la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, renforçant la pression militaire alors que les efforts diplomatiques s’accélèrent pour trouver une issue au conflit, rapporte l’AFP. Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir capturé les localités de Sredneïe et de Kleban-Byk. La prise de Kleban-Byk constitue une progression vers Kostyantynivka, bastion stratégique sur l’axe menant à Kramatorsk et abritant une base logistique majeure de l’armée ukrainienne.