Typhon Kajiki menace le Vietnam, dizaines de milliers évacuées

Ce lundi 25 août, le typhon Kajiki s’apprête à frapper la région centrale du Vietnam, entraînant l’évacuation de quelque 325 500 personnes de cinq provinces côtières vers des abris temporaires installés dans des écoles et des bâtiments publics. Kajiki, le cinquième typhon de l’année à toucher le Vietnam, se trouve en mer et se déchaîne dans le golfe du Tonkin avec des vagues atteignant jusqu’à 9,5 mètres, selon l’AFP. Le Centre national de prévisions hydro-météorologiques du Vietnam prévoit un atterrissage à 13h heure locale (6h TU) avec des vents estimés à 157 km/h, soit près de 160 km/h.