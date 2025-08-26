PAR PAYS
Trump menace de droits de douane contre les pays qui «discriminent» la tech américaine

Par BENIN WEB TV
Le président Donald Trump a menacé, lundi 25 août, d’imposer de nouveaux droits de douane et des restrictions à l’exportation aux pays qui, selon lui, ciblent les entreprises technologiques américaines. «Les taxes ou la législation sur les services numériques, et les réglementations sur les marchés numériques, sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine», a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. Selon l’AFP, ces propos semblent viser des pays européens et des organisations ayant adopté des lois encadrant le web : l’Union européenne a ainsi adopté la Digital Markets Act (DMA) et la Digital Services Act (DSA), qui traitent notamment de la concurrence et de la modération des contenus, tandis que le Royaume-Uni applique une taxe sur les services numériques.

