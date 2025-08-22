Trump affirme qu’Intel a accepté de céder 10 % de ses actions à l’État américain

Donald Trump a déclaré vendredi 22 août que l’entreprise américaine de semi‑conducteurs et de processeurs Intel avait « accepté » de céder 10 % de ses actions à l’État américain. Dans le Bureau ovale, le président a évoqué sa rencontre la semaine précédente avec Lip‑Bu Tan, directeur général d’Intel, et assuré : « Je pense que c’est un très bon accord pour eux. » Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, avait par ailleurs précisé la semaine dernière que le gouvernement souhaitait obtenir des parts au capital d’Intel en échange de subventions déjà prévues sous l’administration de l’ancien président Joe Biden.