Trump affirme qu’Intel a accepté de céder 10 % de ses actions à l’État américain

Affaire Epstein : la Justice américaine publie un entretien récent de Ghislaine Maxwell

Le Canada met fin à la plupart de ses droits de douane de rétorsion contre les États‑Unis

Tirage du Mondial 2026 en décembre au Kennedy Center de Washington

France : Mélenchon (LFI) appelle à la grève générale le 10 septembre

Pays-Bas : démission du chef de la diplomatie après le débat sur les sanctions contre Israël

Droits de douane : La Poste annonce la suspension des envois de colis de la France vers les États‑Unis

États-Unis : le président de la Fed n’exclut pas des baisses de taux

La Russie assure qu’aucune rencontre Poutine‑Zelensky n’est prévue

Sirènes d’alerte à Kiev pendant la visite du chef de l’Otan

Perquisition du FBI au domicile d’un ancien haut conseiller de Trump devenu opposant

Donald Trump a déclaré vendredi 22 août que l’entreprise américaine de semi‑conducteurs et de processeurs Intel avait « accepté » de céder 10 % de ses actions à l’État américain. Dans le Bureau ovale, le président a évoqué sa rencontre la semaine précédente avec Lip‑Bu Tan, directeur général d’Intel, et assuré : « Je pense que c’est un très bon accord pour eux. » Howard Lutnick, secrétaire au Commerce, avait par ailleurs précisé la semaine dernière que le gouvernement souhaitait obtenir des parts au capital d’Intel en échange de subventions déjà prévues sous l’administration de l’ancien président Joe Biden.

