Togo : Antonius Verheijen nommé représentant résident de la Banque mondiale pour coordonner ses agences

Antonius Verheijen a été nommé représentant résident du Groupe de la Banque mondiale au Togo le 3 février 2026, avec la responsabilité d’un portefeuille de 1,49 milliard de dollars et la supervision conjointe de l’IBRD, de l’IDA, de l’IFC et de la MIGA à Lomé ; l’IFC y a par ailleurs investi et mobilisé environ 320 millions de dollars entre 2020 et 2025.

La décision formalise un recentrage opérationnel visant à regrouper sous une direction unique l’ensemble des instruments du Groupe — prêts publics, appui de l’IFC et garanties multilatérales — afin de mieux coordonner l’action sur le terrain. Selon la Banque mondiale, cette configuration doit favoriser une articulation plus étroite entre financement public, engagement du secteur privé et instruments de couverture des risques.

Le portefeuille togolais confié à M. Verheijen comprend 18 opérations, dont dix projets nationaux et huit programmes à vocation régionale. Les montants, la diversité des instruments et la présence accrue de l’IFC témoignent d’une intensification des interventions financières de la Banque mondiale au Togo au cours de la première moitié de la décennie.

Objectifs opérationnels et profil du nouveau représentant

Sur le plan opérationnel, la mission affichée du représentant résident met l’accent sur l’impact : mobilisation coordonnée des ressources pour soutenir la création d’opportunités économiques, particulièrement en faveur des jeunes, renforcement de la gouvernance et amélioration de la qualité des politiques publiques afin de contrer la pauvreté de manière durable. Le mandat recouvre à la fois des enjeux économiques et institutionnels, avec une attention portée à l’efficacité des programmes et à leur mise en œuvre locale.

Le choix d’un responsable aux compétences transrégionales répond au besoin d’expérience pour piloter cette approche intégrée. De nationalité néerlandaise, Antonius Verheijen totalise plus de vingt ans d’activité au sein du Groupe de la Banque mondiale, avec des missions en Asie, en Europe et en Afrique. Il a exercé des responsabilités opérationnelles de premier plan, notamment à la tête des opérations en Côte d’Ivoire et à Kaboul, et a occupé les fonctions de représentant résident en Tunisie puis en Serbie.

Avant sa prise de poste à Lomé, M. Verheijen a également servi en qualité de cadre dirigeant au département chargé de la gouvernance et de la gestion du secteur public pour la région Europe et Asie centrale, expérience réputée utile pour conduire des réformes institutionnelles et améliorer les mécanismes de gestion publique.

Le portefeuille dont il hérite combine initiatives nationales et programmes régionaux, ce qui implique une coordination soutenue avec les autorités togolaises, les institutions régionales et les partenaires financiers afin d’assurer la cohérence des interventions et la complémentarité entre financement public, investissements privés et instruments de garantie.

Antonius Verheijen est titulaire d’un doctorat de l’Université de Leiden, spécialisé dans les réformes de l’administration publique, la gouvernance économique et la lutte contre la corruption