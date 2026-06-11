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Bénin

Bénin : le Trésor attire 46,85 milliards FCFA d’offres pour une cible de 20 milliards

Le Trésor béninois a mobilisé 22 milliards de FCFA en bons du Trésor sur le marché régional de l’UMOA, dépassant le montant initialement recherché. L’opération, largement sursouscrite avec un taux de couverture de 234 %, confirme l’intérêt des investisseurs pour la signature béninoise sur les maturités courtes.

Ousmane Traoré Samba
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ECONOMIE
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Aristide Médenou, l’architecte de l’eurobond ODD nommé aux Finances
Aristide Médenou, l’architecte de l’eurobond ODD nommé aux Finances PH: DR
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L’État béninois a levé 22 milliards de FCFA, environ 33,5 millions d’euros, en bons du Trésor sur le marché des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), jeudi 11 juin, au-delà des 20 milliards initialement mis en adjudication. Les soumissions ont atteint 46,85 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 234 %, selon les données de l’opération rapportées par l’agence APAnews.

L’émission portait sur deux maturités assorties d’une valeur nominale unitaire de 1 million de FCFA. Sur les bons à 91 jours, arrivant à échéance le 10 septembre 2026, 10,08 milliards de FCFA ont été retenus, au taux marginal de 3,50 % et pour un rendement moyen pondéré de 3,20 %. Sur les bons à 182 jours, échéant le 10 décembre 2026, le Trésor a retenu 11,93 milliards sur les 33,77 milliards proposés, au taux marginal de 3,45 % et pour un rendement moyen de 3,39 %, écartant plus de 21,84 milliards d’offres.

Les souscripteurs retenus relèvent pour l’essentiel d’autres pays de l’union monétaire. Le Sénégal a été le principal contributeur extérieur, avec 5 milliards de FCFA sur chacune des deux maturités, soit 10 milliards au total. Le Bénin a vu l’intégralité de ses offres retenues sur les titres à 91 jours, pour 5,07 milliards, tandis que la Côte d’Ivoire a obtenu 3,24 milliards sur la maturité à 182 jours.

Le marché des titres publics de l’UMOA, animé par l’agence UMOA-Titres, permet aux huit États de l’union de mobiliser des ressources en monnaie commune auprès des banques et investisseurs de la zone. Le Bénin y figure parmi les émetteurs souverains les plus actifs en 2026. Les titres adjugés prendront valeur le 12 juin 2026.

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