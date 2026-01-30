Tchad : Scania explore des projets de mobilité urbaine

Le constructeur suédois Scania a engagé des discussions officielles au Tchad le 28 janvier 2026 dans l’optique d’exporter son savoir-faire en mobilité urbaine, après deux années de travaux et d’études menés au Cameroun. Une délégation conduite par Éric Thouvenot, responsable des projets stratégiques pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, a été reçue par la ministre tchadienne des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye.

Selon les autorités tchadiennes, la rencontre a porté sur la modernisation du secteur des transports, avec un accent mis sur les solutions de mobilité durable, l’optimisation des systèmes de transport urbain et la formation des conducteurs et techniciens. Scania a exposé son expertise en matière de véhicules, d’ingénierie de réseau et de renforcement des capacités, éléments présentés comme cohérents avec la vision présidentielle en faveur d’une mobilité « moderne, durable et inclusive ».

Le contexte tchadien décrit par les responsables met en avant un transport urbain largement informel, dominé à N’Djamena et dans d’autres villes par des minibus privés, des taxis, des motos-taxis dites « clandos » et des rickshaws jaunes. Les autorités relèvent un réseau viaire insuffisant et des coûts d’exploitation élevés, facteurs concomitants à un encadrement réglementaire limité, et citent le recensement de plus de 2 500 rickshaws à Abéché.

Expansion régionale et projets pilotes : de Yaoundé à N’Djamena

La démarche tchadienne intervient alors que Scania développe depuis deux ans un projet comparable au Cameroun, appuyé par des études de faisabilité à Yaoundé et Douala. Ces études, financées en partie avec le concours de Swedfund, visent à fournir les données nécessaires au dimensionnement d’un réseau de bus urbain et au design complet assuré par le partenaire RHT Africa, opérateur de réseaux urbains.

Lors d’une présentation adressée au Premier ministre camerounais le 4 avril 2024, une délégation de Scania a exposé un plan élaboré en collaboration avec RHT Africa et l’opérateur camerounais Intercity Blue Bus, qui prévoit le déploiement de 600 bus à Yaoundé et Douala d’ici 2027. Le projet comprend la réhabilitation de dépôts existants, l’installation d’environ 500 arrêts par ville et l’intégration d’infrastructures de maintenance comme des portiques de lavage.

La future flotte envisagée peut fonctionner entièrement au biodiesel ou au biogaz, et le projet examine des pistes de production locale de carburants à partir de déchets ou de graines d’hévéa. Scania West Africa précise qu’il ne s’agit pas d’un partenariat bilatéral direct entre Scania et l’État camerounais mais d’une coopération impliquant Swedfund et le ministère camerounais de l’Habitat et du Développement urbain, portée par une demande d’appui formulée par Scania au bénéfice du projet.

Au Tchad, les autorités ont présenté les échanges comme une étape d’évaluation des besoins et des modalités de coopération technique et financière, en insistant sur la formation des ressources humaines pour l’exploitation et la maintenance des systèmes de transport urbain modernisés