PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

L’Iran affirme avoir tué treize «terroristes» dans une province instable du sud-est

Copenhague convoque le chargé d’affaires américain après des manœuvres d’ingérence au Groenland

Record de chaleur: Tokyo enchaîne dix jours à 35°C et plus

Israël dit avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen

États-Unis: surtaxe douanière sur les produits indiens portée à 50%

Décès d’un streamer : Kick, plateforme australienne, s’engage à coopérer avec la France

États-Unis : le vaisseau de la mégafusée Starship réussit son amerrissage dans l’océan Indien

La mégafusée Starship d’Elon Musk reprend les airs après plusieurs revers

Face au déploiement américain, le Venezuela déploie navires de guerre et drones dans ses eaux territoriales

Frappe israélienne près de Damas : trois soldats tués

VOIR TOUS LES FLASHS

Six militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne près de Damas le 26 août, a rapporté mercredi 27 août la télévision d’État syrienne, qui précise que des drones ont visé la région de Kesweh, à l’ouest de la capitale; depuis le renversement de Bachar el-Assad par une coalition islamiste en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie tout en entamant un dialogue avec les nouvelles autorités, selon le contexte fourni, et un responsable du ministère de la Défense, cité anonymement par l’AFP le 26 août, avait indiqué qu’un drone avait touché un bâtiment militaire de la 44e division à Kesweh, faisant alors état d’au moins trois morts; l’armée israélienne n’a pas confirmé ces frappes. Dans la matinée du 26 août, l’agence officielle syrienne SANA a par ailleurs rapporté la mort d’un homme lors d’une frappe israélienne sur une maison du village de Tarnaja, sur le plateau du Golan — dont une partie est occupée et annexée par Israël —, attaque condamnée par le ministère syrien des Affaires étrangères.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!