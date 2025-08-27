Syrie : frappe israélienne le 26 août, six militaires tués selon la télévision d’État

Six militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne près de Damas le 26 août, a rapporté mercredi 27 août la télévision d’État syrienne, qui précise que des drones ont visé la région de Kesweh, à l’ouest de la capitale; depuis le renversement de Bachar el-Assad par une coalition islamiste en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie tout en entamant un dialogue avec les nouvelles autorités, selon le contexte fourni, et un responsable du ministère de la Défense, cité anonymement par l’AFP le 26 août, avait indiqué qu’un drone avait touché un bâtiment militaire de la 44e division à Kesweh, faisant alors état d’au moins trois morts; l’armée israélienne n’a pas confirmé ces frappes. Dans la matinée du 26 août, l’agence officielle syrienne SANA a par ailleurs rapporté la mort d’un homme lors d’une frappe israélienne sur une maison du village de Tarnaja, sur le plateau du Golan — dont une partie est occupée et annexée par Israël —, attaque condamnée par le ministère syrien des Affaires étrangères.