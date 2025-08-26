PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Sri Lanka : l’ancien président détenu libéré sous caution

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Kosovo : le président du Parlement élu six mois après le scrutin

Lituanie : la sociale-démocrate Inga Ruginiene confirmée Première ministre

Liban : Washington sur le point d’approuver une prolongation d’un an de la Finul

PAM : l’aide pour Gaza, une goutte d’eau dans l’océan

Xi Jinping salue le rôle stratégique des relations avec la Russie

L’Australie accuse l’Iran d’avoir orchestré deux attaques antisémites et expulse son ambassadeur

Trump menace de droits de douane contre les pays qui «discriminent» la tech américaine

Vietnam: trois morts après le typhon Kajiki

Donald Trump : beaucoup d’Américains «aimeraient avoir un dictateur»

États-Unis : lancement de la mégafusée Starship encore reporté, selon un responsable de SpaceX

VOIR TOUS LES FLASHS

Selon l’AFP, l’ancien président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a obtenu mardi 26 août sa libération sous caution, quatre jours après son arrestation et sa mise en détention pour détournement de fonds publics. Battu lors des élections de septembre 2024, il est accusé d’avoir utilisé 55 000 dollars (environ 47 000 euros) de fonds publics pour financer une escale en Grande-Bretagne lors de son retour d’un déplacement en septembre 2023, qui comprenait le sommet du G77 à La Havane et l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!