Sri Lanka : l’ancien président détenu libéré sous caution

Selon l’AFP, l’ancien président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a obtenu mardi 26 août sa libération sous caution, quatre jours après son arrestation et sa mise en détention pour détournement de fonds publics. Battu lors des élections de septembre 2024, il est accusé d’avoir utilisé 55 000 dollars (environ 47 000 euros) de fonds publics pour financer une escale en Grande-Bretagne lors de son retour d’un déplacement en septembre 2023, qui comprenait le sommet du G77 à La Havane et l’Assemblée générale des Nations unies à New York.