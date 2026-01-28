Sophie Marceau adopte une nouvelle frange

Sophie Marceau, icône du cinéma français depuis La Boum (1980), a relancé le débat public en changeant de coiffure : l’actrice de 59 ans a adopté une frange visible sur des images partagées par Paris Match lors de la Fashion Week de Paris, suscitant une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Les clichés et vidéos publiés sur Instagram montrent Sophie Marceau au premier rang du défilé Le Palmier de Jacquemus, où l’attention s’est portée sur sa nouvelle coupe. La proximité de cet événement avec la sortie en salles de LOL 2.0 (11 février 2026) a amplifié l’écho médiatique, l’actrice étant aussi attendue pour la promotion du film de Lisa Azuelos.

Sur les publications relayant ces images, les commentaires des internautes se sont rapidement polarisés : certains ont applaudi l’audace stylistique de la comédienne, d’autres ont estimé que la frange détonnait avec l’image capillaire qui lui est familière depuis plusieurs décennies.

Réactions contrastées et présence remarquée sur le front de la mode

Parmi les messages rapportés, des internautes ont exprimé une réserve nette, écrivant des formules telles que « J’aime cette femme mais soyez honnête cette coiffure ou cette frange la vieille ne lui va pas ouille est top à 60 ans », « Je ne l’avais pas reconnue » ou « Elle s’est fanée notre Sophie ». Ces propos traduisent une déception pour une partie du public face à un changement perçu comme radical.

D’autres commentaires, en revanche, ont salué l’allure générale de Sophie Marceau indépendamment de sa coupe : « Toujours aussi belle, et toujours aussi classe le temps n’a vraiment pas d’effet sur elle », « D’une telle beauté.. à presque soixante ans », et « J’ai toujours été amoureux de Sophie Marceau, elle représente tellement bien le chic à la française ». Ces réactions soulignent l’attachement d’une frange du public à la personnalité et au charisme de l’actrice.

La présence de Sophie Marceau au défilé Jacquemus du dimanche 25 janvier 2026 l’inscrit dans la continuité de sa fréquentation des événements de mode. Elle était assise aux côtés d’autres personnalités du monde artistique et médiatique, dont Charlotte Cardin et Manu Rios, selon les comptes rendus de la Fashion Week.

Ce positionnement médiatique intervient à quelques semaines de la sortie de LOL 2.0, suite du succès du film initial réalisé par Lisa Azuelos en 2008. La nouvelle mouture, dont la sortie est programmée le 11 février 2026, constitue un des projets cinématographiques récents de l’actrice qui suscite l’attention des médias.

Selon nos confrères de Grazia, la venue de Sophie Marceau chez Jacquemus n’est pas une première : en décembre 2022, elle avait déjà assisté à un défilé du créateur Simon Jacquemus, où elle s’était distinguée par un total look rose fuchsia.