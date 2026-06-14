Michel Drucker reçoit la Nymphe d’honneur et évite une chute à Monte‑Carlo

Au Festival de Télévision de Monte‑Carlo, Michel Drucker a été honoré mais a vécu une soirée étonnante : la remise de la Nymphe d’honneur, une interaction distante avec l’actrice Ester Expósito et un incident de scène évité de justesse ont marqué l’événement du 12 juin.

Ester Expósito, révélée par la série Netflix Elite en 2018 après des débuts au théâtre et quelques petits rôles, assistait à la 65e édition du festival. L’actrice espagnole, qui a notamment été en couple avec Álvaro Rico puis avec l’acteur uruguayen Nicolás Furtado entre 2021 et 2023, est aussi au centre de l’attention médiatique en France depuis des apparitions publiques aux côtés du footballeur Kylian Mbappé, dont des photos lors de la Fashion Week et d’un séjour à Ibiza ont alimenté les rumeurs de rapprochement à la veille de la Coupe du monde 2026.

Le 12 juin, Expósito a salué le prince Albert II de Monaco et Michel Drucker à l’ouverture du festival. Les échanges ont été brefs : une poignée de main, suivie par la reprise de la conversation par le prince et l’animateur. Sur les réseaux sociaux, cette attitude a déclenché des réactions vives d’internautes, qui ont commenté le traitement réservé à l’actrice par l’animateur. Parmi les commentaires relayés figurent des remarques du type « Soyez plus poli monsieur Druker elle est pas connue comme vos amis mais un peu plus d’élégance s’impose », « le gros vent » ou « ils abusent ils la calcule même pas ?!? ».

Remise de la Nymphe d’honneur et incident de scène

Michel Drucker, figure emblématique de la télévision française, a été distingué lors de la cérémonie et s’est vu remettre la Nymphe d’honneur. Les images et témoignages de la soirée montrent un présentateur visiblement ému en se dirigeant vers la scène pour recevoir la distinction.

Au moment de monter, Drucker a rencontré une difficulté sur les marches : il a manqué quelques degrés et a brièvement perdu l’équilibre. L’incident n’a pas abouti à une chute grâce à une reprise d’appui rapide, et la remise du prix par le prince Albert a pu avoir lieu. Michel Drucker a ensuite prononcé un discours dans le cadre de la cérémonie.

Le rôle de Drucker lors de cet hommage contraste avec la brève interaction qui a opposé l’animateur et l’actrice espagnole, épisode qui a été largement commenté en ligne. Les organisateurs du festival ont poursuivi le déroulement du programme avec les allocutions prévues et la suite des hommages inscrits au programme.