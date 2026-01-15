La suite après la publicité
Sénégal

Sénégal : un maître coranique décède après avoir célébré le but décisif de Sadio Mané face à l’Égypte

La passion du football africain a une nouvelle fois montré son intensité, parfois jusqu’au drame. Au Sénégal, un maître coranique est décédé après avoir violemment célébré le but décisif de Sadio Mané face à l’Égypte, lors de la demi-finale de la CAN 2025 au Maroc.

Soussouni D.
Soussouni D.
SOCIéTé
286 vues
deuil
Deuil: illustration
1 min de lecture
La demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et l’Égypte, disputée mercredi à Tanger au Maroc, restera marquée par un drame survenu loin du stade. À Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, un maître coranique a perdu la vie après avoir célébré le but victorieux de Sadio Mané.

Selon les médias locaux, la victime a été emportée par l’émotion au moment où l’attaquant des Lions de la Teranga inscrivait l’unique but de la rencontre (1-0). Dans l’euphorie générale, le maître coranique aurait piqué une violente crise.

Alertés, ses proches ont tenté de le faire évacuer en urgence vers le centre de santé de Keur Massar. Malheureusement, il est décédé en cours de route.

