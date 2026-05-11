Sénégal : décès de Albert Nascimento, la piste de violences conjugales évoquée

L’autopsie réalisée le 8 mai 2026 a conclu que le décès d’Albert Nascimento, 55 ans, chef du personnel de la boulangerie La Médine dans le quartier de la Médina à Dakar, résultait d’un suicide, selon les conclusions transmises au commissariat d’arrondissement de Rebeuss, rapportées par Senego. La thèse criminelle a été écartée. Le corps avait été découvert par l’un de ses collègues dans une pièce de la terrasse de l’établissement, avant d’être acheminé à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. L’homme était marié et père de quatre enfants.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Lors des premières constatations, les enquêteurs ont mis la main sur un document de onze pages intitulé « Testament », retrouvé sur les lieux. Une copie de ce texte était également conservée dans le coffre du bureau du défunt, accompagnée d’une clé USB contenant, selon les autorités, des images et d’autres éléments présentés comme des pièces venant étayer son contenu. Ce document, attribué à Albert Nascimento, évoque selon la même source des violences physiques et morales que son épouse aurait exercées à son égard depuis le début de leur union. Ces allégations, issues d’un document posthume non soumis à la contradiction, n’ont à ce stade fait l’objet d’aucune mise en examen ni d’aucune inculpation.

L’enquête conduite par le commissariat de Rebeuss, sous la direction de la commissaire Khady Diouf, a permis de reconstituer en partie le contexte du couple. Selon les éléments rapportés par Senego, Albert Nascimento vivait avec son épouse et leurs deux filles dans un appartement situé au sein même de la boulangerie. Depuis environ un an, son épouse avait quitté le domicile conjugal. L’enquête de voisinage a confirmé l’existence de difficultés connues de l’entourage proche.

Les auditions se poursuivent. Le parquet n’a pas communiqué sur d’éventuelles suites judiciaires à l’issue de ces investigations.