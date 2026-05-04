ONU : Bassirou Diomaye Faye écarte toute volonté de bloquer la candidature de Macky Sall

Le président Bassirou Diomaye Faye a défini la ligne officielle du Sénégal face à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l’ONU.

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Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est sorti de sa réserve concernant la candidature de Macky Sall à l’ONU. Selon le chef de l’État, cette ambition ne lui a pas été directement notifiée par l’ancien président. « Pour la candidature du président Macky Sall à l’ONU, je ne l’ai pas apprise de lui. Quatre de mes homologues me l’ont fait savoir bien avant », a-t-il confié.

« En ma qualité de président de la République, mon devoir est d’accompagner tout Sénégalais désirant concourir à un poste international », a-t-il souligné. Il a d’ailleurs évoqué le précédent de Amadou Hott, dont la candidature à la Banque africaine de développement avait été appuyée par l’État. Cependant, le président sénégalais a insisté sur un point de divergence majeur : l’absence de concertation. « Macky Sall ne s’est pas approché de nous », a-t-il déclaré, laissant entendre un manque de coordination dans la démarche.

Au-delà du cadre national, le dossier aurait suscité des tensions au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. « Il y a eu des pressions en interne, avec certains pays membres de la CEDEAO, mais je ne pouvais pas me permettre de céder », a expliqué le président. La situation se serait ensuite complexifiée au niveau continental. « C’est par la suite, que de manière opaque, le président de l’Union Africaine a porté cette candidature avant de vouloir nous la faire porter à l’UA. Nous avons, à l’instar d’autres pays, contesté cette démarche », a-t-il ajouté, pointant un processus qu’il juge peu transparent au sein de l’Union africaine.

Malgré ces réserves, Bassirou Diomaye Faye a clarifié la ligne officielle adoptée par Dakar. « Au final, pour cette candidature, le Sénégal a une posture de neutralité. Nous n’allons toutefois engager aucune action de type à saboter la candidature », a-t-il conclu.