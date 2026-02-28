Sénégal : Moussa Bocar Thiam renvoyé devant la Haute Cour de Justice

Vendredi 27 février, l’Assemblée nationale du Sénégal a voté une résolution visant la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam. Ce vote parlementaire ouvre une procédure qui pourrait conduire l’ancien responsable politique devant la juridiction compétente.

La décision adoptée par les députés permet le renvoi de M. Thiam devant la Haute Cour de Justice, instance chargée d’examiner les affaires impliquant des membres du gouvernement.

Parmi les griefs évoqués figure le détournement de deniers publics, au titre des accusations portées contre l’ancien ministre de la Communication, qui doit désormais faire face à un examen approfondi de son dossier.

Dans sa réaction, Moussa Bocar Thiam a fermement nié les imputations et a qualifié la procédure d’opération politisée, accusant le pouvoir en place d’orchestrer une cabale à son encontre.

Déroulement attendu et implications politiques

La Haute Cour de Justice est désormais saisie : elle devra instruire le dossier, entendre les parties et statuer sur la recevabilité des accusations avant d’éventuelles poursuites judiciaires ou sanctions constitutionnelles.

Sur le plan politique, cette affaire est susceptible de raviver les tensions entre la majorité et l’opposition, la défense dénonçant une instrumentalisation des institutions tandis que les partisans de la mise en accusation invoquent la nécessité de rendre compte des responsabilités publiques.