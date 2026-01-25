La fédération prend ses distances avec El Hadji Diouf

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié un communiqué officiel pour condamner les récentes déclarations d’El Hadji Ousseynou Diouf visant l’État, se démarquant clairement de l’ancien capitaine des Lions et rejetant toute responsabilité institutionnelle vis‑à‑vis de ses propos.

Dans sa mise au point, la FSF indique avoir pris connaissance « avec regret » des interventions médiatiques d’El Hadji Diouf et affirme vouloir « se démarquer totalement des propos tenus par Monsieur Diouf à l’égard de l’État du Sénégal ». L’instance précise que les déclarations de l’ex‑international « n’engagent que sa propre personne », signifiant ainsi une rupture nette entre l’institution fédérale et les prises de position de la personnalité concernée.

Le communiqué condamne également, « tant sur le fond que sur la forme », les demandes liées à l’attribution de biens fonciers formulées publiquement par El Hadji Diouf. La Fédération s’oppose avec fermeté aux réclamations concernant l’octroi de terrains, rappelant la nécessité de distinguer l’action et la reconnaissance sportive des demandes d’ordre patrimonial adressées aux autorités publiques.

Contexte des propos et éléments cités par la FSF

La réaction de la FSF fait suite à une prise de parole d’El Hadji Diouf lors des festivités entourant le sacre des Lions à la Coupe d’Afrique des Nations. Sur scène, en présence de l’artiste Youssou Ndour, l’ancien attaquant avait tenu des propos que la Fédération juge contraires à la neutralité institutionnelle et susceptibles de prêter à confusion quant au positionnement du football sénégalais vis‑à‑vis de l’État.

Lors de cette intervention, El Hadji Diouf a notamment déclaré : « Youssou Ndour et moi, nous sommes un État. Nous sommes plus forts que l’État. Nous avons tout fait pour cet État, donc l’État doit nous respecter et nous laisser tranquilles. Sinon, il n’y aura pas de paix. » Ces phrases, citées dans la mise au point fédérale, constituent le principal motif invoqué par la FSF pour expliquer sa décision de publier une mise au point publique.

La Fédération explique vouloir préserver la distinction entre les opinions individuelles d’anciens joueurs et la position officielle de l’instance dirigeante du football sénégalais. En rappelant que les propos n’engagent que leur auteur, la FSF cherche à éviter tout amalgame entre les déclarations personnelles et les orientations institutionnelles.

Le communiqué souligne par ailleurs que la question des avantages matériels ou des demandes d’attribution de terrains relève des autorités compétentes et ne saurait être traitée au nom de la Fédération. La FSF demande ainsi que toute démarche de ce type soit conduite par les voies administratives appropriées afin de respecter les règles en vigueur.

La mise au point publiée par la Fédération marque une prise de distance formelle vis‑à‑vis d’un ancien capitaine emblématique, soulignant le souhait de l’instance de clarifier sa position auprès du public et des autorités après ces déclarations publiques.