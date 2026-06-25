Sarah Biasini n’a pas franchement envie de parler d’Alain Delon dans C à vous

Sarah Biasini, comédienne et romancière, poursuivait mardi 23 juin 2026 la promotion de son roman Jouer l’amant, paru le 6 mai aux éditions Stock, en multipliant les interventions médiatiques. Invitée de l’émission C à vous sur France 5, animée par Anne-Élisabeth Lemoine, elle a vu la discussion recentrer plusieurs fois sur la mémoire de sa mère, l’actrice Romy Schneider, et sur la relation que celle-ci a eue avec Alain Delon.

Sur le plateau, la journaliste et les chroniqueurs ont diffusé une archive de Romy Schneider et confronté Sarah Biasini à des souvenirs familiaux déjà médiatisés. La présence de la fille de Claudia Cardinale, Claudia Squitieri, a amené le chroniqueur Lorrain Sénéchal à tracer un parallèle entre les deux comédiennes et la manière dont elles géraient leur vie privée face à la célébrité.

Avant la diffusion de l’extrait, Sénéchal a expliqué : « Elle préservait sa vie privée. Il y a presque un pont, un parallèle avec votre maman, Romy Schneider, Sarah, qui refusait son statut de star« . L’archive montrait Romy Schneider répondant à la question d’un journaliste : « Est-ce que cette étiquette vous gêne quand on vous colle l’étiquette de star ? » et déclarant : « Ça ne me gêne pas, mais ça m’emmerde, ce mot. Ça n’existe plus. Chez nous, en Europe, de toute façon, je pense que ça n’existe plus. En Amérique, oui« .

Réactions et échanges en plateau

Interrogée sur l’image de sa mère véhiculée par cette archive, Sarah Biasini a refusé de réduire Romy Schneider à cette seule posture médiatique. À la question « C’est ça le souvenir que vous voulez garder d’elle ?« , elle a répondu : « Non, je la trouve tellement intelligente, tellement drôle, tellement fine, tellement tout. Je trouve très drôles ses réponses, sa façon de répondre et son attitude. Je trouve que c’est très bien« .

Le sujet est ensuite redevenu plus délicat lorsque l’animateur et les chroniqueurs ont abordé la relation entre Romy Schneider et Alain Delon. Pierre Lescure a lancé : « Je crois que vous, vous êtes restée liée avec Alain« . Sarah Biasini a reconnu : « Un petit peu, oui. Il était très particulier parce qu’il était totalement différent en privé que quand il y avait quelqu’un autour« .

Pierre Lescure a insisté sur la permanence du lien entre Delon et la mémoire de Romy Schneider, expliquant que « Mais il a gardé un tel lien toute sa vie avec Romy et ce qu’il avait vécu que forcément, il portait un regard affectueux sur vous« . À cette évocation, Sarah Biasini a répondu de manière brève : « Oui, je pense, sans doute« .