Pantin : une dame âgée livre une jeune fille à son fils qui la séquestre et la viole

Pantin — À la mi-juin, une femme a été, selon la secrétaire nationale du syndicat de police Un1té, Linda Kebbab, attirée, séquestrée et violée dans un appartement d’un immeuble de Pantin avant de réussir à s’échapper et d’alerter les forces de l’ordre, rapporte Actu 17. Les autorités locales ont rapidement pris en charge la victime et placé en garde à vue le fils et la mère locataires du logement.

Les premiers éléments de l’affaire indiquent que la victime aurait été invitée par une dame âgée à l’aider à porter ses courses jusqu’au septième étage. Selon les éléments relayés par les sources policières citées, la sollicitation aurait eu pour but de faire monter la victime au domicile occupé par la mère et son fils, propriété des lieux.

Sur place, la situation a dégénéré : la victime aurait été conduite de force dans une chambre où aurait eu lieu un rapport sexuel non protégé, toujours d’après les informations collectées par Actu 17. Le mis en cause aurait ensuite tenté d’empêcher la victime de quitter l’appartement, la menaçant verbalement par des propos violents et en prononçant la phrase « couper les tétons », formule rapportée par la source. L’homme a, selon ses déclarations, évoqué des faits similaires exercés sur une ex-compagne.

Le suspect et sa mère en garde à vue

La victime, après avoir demandé à prendre l’air sur le balcon, serait parvenue à s’échapper en passant de balcon en balcon avant de trouver refuge chez un voisin. Celui-ci a immédiatement alerté les forces de l’ordre et a refusé d’ouvrir la porte lorsque la mère du mis en cause aurait tenté de reprendre contact avec la victime après sa fuite, précisent les sources.

La Compagnie de sécurisation et d’intervention de la Seine-Saint-Denis (CSI 93) et la Brigade anticriminalité (BAC) sont intervenues sur les lieux. Le fils, âgé d’une cinquantaine d’années et vivant avec sa mère, a été mis en cause et placé en garde à vue ; la mère a également été interpellée et placée en garde à vue, selon les éléments communiqués par le syndicat Un1té et relayés par Actu 17.

Linda Kebbab indique que le mis en cause est déjà connu des services de police pour des faits antérieurs, notamment des faits de viols, de violences conjugales, de menaces de mort et de violences intrafamiliales. La mère ferait, toujours selon la même source, l’objet d’anciennes procédures liées à des faits de complicité.