Thomas Sotto « en short » face au ministre du Travail Jean-Pierre Farandou lors d’une interview décalée

Thomas Sotto, animateur emblématique de la matinale de RTL, s’apprête à quitter la station à l’issue de la saison 2025-2026. Profitant de ses dernières semaines à l’antenne, le journaliste s’affranchit des codes habituels et s’autorise une liberté dans son style et son ton, combinant humour et franchise. Mercredi 24 juin 2026, lors de la traditionnelle interview politique, il a surpris son auditoire en abordant une question décalée et légère avec Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités, qui intervient notamment sur les droits des salariés en période de canicule. Cette prise de parole inattendue met en lumière une actualité sociale marquante dans un contexte de fortes chaleurs en France.

Ce matin-là, Thomas Sotto est apparu à l’antenne vêtu d’un bermuda, une tenue atypique pour une matinale réputée pour son sérieux et son formalisme. Il en a profité pour interroger Jean-Pierre Farandou sur une question aussi contemporaine que surprenante : les travailleurs masculins peuvent-ils porter un bermuda au bureau durant les épisodes de canicule ? Cette intervention, mêlant malice et défiance aux codes vestimentaires classiques du monde professionnel, a offert un échange inédit entre un animateur en tenue décontractée et un ministre en costume-cravate, illustrant la tension entre le formel et l’adaptabilité face aux enjeux climatiques.

Un échange en bermuda entre Thomas Sotto et le ministre du Travail

Lors de cet entretien, le ministre Jean-Pierre Farandou a répondu avec une certaine décontraction, rompant avec le style habituel souvent plus rigide des membres du gouvernement. Interrogé sur la possibilité pour les salariés de venir en bermuda lorsqu’il fait très chaud, il a répondu que ce sont les entreprises qui déterminent leur politique en matière de tenue vestimentaire. Puis, il a nuancé son propos en évoquant un « joli bermuda bien coupé » assorti à « une chemisette qui a de l’allure » et à des chaussures adaptées, soulignant que cela pourrait être acceptable, et même à encourager.

« Je pense que c’est tout à fait possible », a-t-il affirmé, précisant qu’il appliquerait lui-même cette tolérance en tant que chef d’entreprise, à condition « que la tenue soit correcte ». Sur un ton humoristique, le ministre a ensuite interpellé Thomas Sotto en lui demandant confirmation, conscient de l’ironique tenue de l’animateur. Ce dernier a réagi avec aplomb en rappelant qu’il était « déjà viré », insinuant qu’il ne craignait donc aucune sanction pour son choix vestimentaire. Cela témoigne d’un esprit libre assumé dans ses dernières apparitions à la tête de RTL Matin.

Ce moment d’échange singulier entre un présentateur en bermuda et un membre du gouvernement, porté par un contexte de canicule exceptionnelle, illustre aussi la récente prise en compte, dans le monde professionnel, des conditions de travail face aux variations climatiques. La question du dress code en entreprise, rarement abordée de manière aussi détendue en direct, a trouvé un écho inédit grâce à la posture courageuse de Thomas Sotto, dont la présence décontractée contraste avec une actualité sociale lourde de sens.

Deux ans de matinale et des adieux imminents

Depuis deux saisons, Thomas Sotto a animé la matinale de RTL, faisant partie des voix phares du paysage médiatique français. En mai 2026, il annonçait publiquement son départ à la fin de la saison avec un message empreint de gratitude envers ses équipes. Sur ses réseaux sociaux, il exprimait son émotion partagée entre tristesse et reconnaissance pour ces années passées aux commandes de la tranche matinale.

Malgré cette annonce officielle, l’apparente légèreté et le détachement affiché à l’antenne ce mercredi 24 juin traduisent un journaliste qui savoure ses derniers moments en direct, se libérant des contraintes habituelles afin d’aborder la fin de cette étape professionnelle autrement. Le journalisme de terrain et la diffusion d’informations restent son fil conducteur, mais il n’hésite plus à jouer avec son image dans une forme d’ultime défiance symbolique.

Le relais à la tête de la matinale de RTL sera pris dès le 24 août 2026 par Céline Landreau, journaliste très expérimentée du groupe depuis treize ans, que le grand public connaît pour ses interventions régulières sur les éditions matinales. Ce changement doit marquer la transition entre deux générations et approches médiatiques, tandis que Thomas Sotto conclut son parcours à RTL sans délai, dans une posture décontractée et visiblement en paix avec sa décision.