Liam Payne : deux ans après sa mort, sa succession de 25 millions d’euros revient à son fils de 9 ans

Deux ans après la disparition de Liam Payne, son fils unique, Bear, âgé de 9 ans, devient l’héritier de l’intégralité d’un patrimoine évalué à environ 25 millions d’euros, selon des médias anglo-saxons et des documents officiels rendus publics en 2025. La gestion de cette succession a été confiée à la mère de l’enfant et à un avocat, qui auront la charge d’administrer les actifs jusqu’à la majorité de Bear.

Liam Payne est décédé le 16 octobre 2024 à Buenos Aires, en Argentine, à l’âge de 31 ans. Le corps du chanteur, ancien membre du groupe One Direction, avait été retrouvé à la suite d’une chute depuis le balcon de sa chambre d’hôtel. Les premiers éléments d’autopsie ont mis en évidence une importante hémorragie due à la chute. Les analyses toxicologiques réalisées après le décès ont également révélé la présence d’alcool, de cocaïne et d’antidépresseurs dans son organisme au moment des faits.

Selon les mêmes sources, Liam Payne n’avait laissé aucun testament. En application des règles successorales britanniques, et en l’absence de dispositions écrites, c’est son enfant, Bear, né de sa relation avec la chanteuse Cheryl Cole, qui est désigné comme héritier unique. L’artiste vivait depuis près de deux ans avec l’influenceuse Kate Cassidy, mais n’étant ni marié ni pacsé, celle-ci ne bénéficie d’aucun droit automatique sur la succession.

Administration de la succession et protection du patrimoine

Des documents officiels datés de 2025 indiquent que Cheryl Cole et l’avocat Richard Mark Bray ont été nommés pour administrer la succession. Leur mission, telle que décrite dans ces pièces, consiste à assurer la gestion et la protection des actifs jusqu’à ce que Bear atteigne la majorité légale. Les modalités précises de cette administration visent à sécuriser le capital et à en préserver la valeur au fil du temps.

Le montant total de la fortune héritée est estimé à près de 25 millions d’euros. Les administrateurs sont autorisés à mobiliser certaines sommes pour couvrir les besoins immédiats et courants de l’enfant, notamment en matière d’éducation, de santé et de subsistance. Toutefois, l’essentiel du patrimoine devrait être placé dans des dispositifs juridiques et financiers destinés à garantir une conservation à long terme.

Conformément aux documents consultés, la majeure partie des actifs sera logée dans un trust sécurisé jusqu’à ce que Bear atteigne l’âge de 18 ans, fixé en 2035. Ce mécanisme de protection patrimoniale vise à restreindre les distributions directes et à encadrer l’utilisation des fonds pendant la minorité de l’héritier, sous la supervision des administrateurs désignés.