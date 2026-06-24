Miss Haute-Garonne 2027, Eva Chevalier, a un double master et un poste clé chez Airbus

À 26 ans, Eva Chevalier se démarque nettement des candidates habituelles du concours Miss France. Élue Miss Haute-Garonne 2026, elle est loin du profil classique d’étudiante en début de cursus. Sa candidature fait sensation en raison de son parcours académique et professionnel ambitieux, une rareté dans un univers où la jeunesse et la légèreté prédominent souvent. Diplômée d’un double master obtenu en alternance chez deux géants industriels, Safran et Airbus Atlantic, elle occupe déjà un poste stratégique au sein d’Airbus. Cette double compétence alliée à son engagement personnel que révèle sa participation au concours, pose un regard nouveau sur le concours régional devenu porte-voix d’une candidate issue des filières techniques et industrielles.

Sa carrière professionnelle, construite dans un secteur largement masculin, marque un contraste fort avec l’image traditionnelle des candidates Miss France. Eva Chevalier exerce en effet comme key account manager dans le service achats d’Airbus Atlantic, à Toulouse, où elle gère des matières premières essentielles telles que l’acier, le titane ou l’aluminium. Ce poste à haute responsabilité implique la maîtrise des filières industrielles complexes ainsi que la gestion de relations fournisseurs d’envergure internationale. En ce sens, elle symbolise une nouvelle génération de jeunes femmes actives et engagées, capables de conjuguer excellence professionnelle et participation à un concours de beauté. Pour Eva, son engagement dans Miss France est bien plus qu’une simple parenthèse esthétique : c’est également un geste militant pour donner de la visibilité aux femmes évoluant dans l’industrie.

Un double master en alternance entre Safran et Airbus, une trajectoire singulière

Eva Chevalier a fait le choix de candidater à Miss Haute-Garonne à la fin de son parcours scolaire, en décembre 2025. Interrogée par La Dépêche du Midi, elle explique avoir saisi « le moment ou jamais » pour tenter cette expérience. Son double master témoigne d’un fort engagement académique et professionnel : un diplôme d’ingénieur d’affaires avec une option en chefferie de projet, obtenu à Kedge Business School, qu’elle a réalisé en alternance avec Safran Sites à Issoudun pendant deux ans. À cela s’ajoute un master en International Business Development effectué au sein d’Airbus Atlantic, où elle occupe désormais un poste valorisant.

En tant que key account manager, elle supervise l’approvisionnement de matières premières stratégiques pour les structures aéronautiques d’Airbus, un rôle où la rigueur et l’expertise technique sont indispensables. Il s’agit d’une fonction rarement associée à une candidate au concours Miss France, qui confère à Eva une stature professionnelle solide et une expérience accumulée que beaucoup d’adultes en début de carrière envieraient. Cette étape témoigne aussi de son aptitude à concilier études exigeantes et intégration réussie dans de grandes entreprises industrielles, un secteur où les femmes restent encore minoritaires.

Porter la voix des femmes de l’industrie au sein du concours Miss France

Outre la dimension personnelle, Eva Chevalier voit dans sa participation à Miss France un engagement symbolique. Elle souhaite porter la voix des femmes issues du secteur industriel, une catégorie socio-professionnelle peu représentée dans l’univers du concours. Élevée dans une famille liée à l’industrie et passionnée d’aviation depuis son plus jeune âge, Eva considère cette compétition comme une tribune pour exposer ces parcours méconnus.

Sa prochaine étape se jouera le 5 septembre 2026 au château de Lagarrigue, où se déroulera l’élection de Miss Midi-Pyrénées. En cas de succès, elle aura l’opportunité de représenter la région au concours Miss France en décembre. La future Miss Haute-Garonne a déjà planifié l’organisation de son année pendant laquelle, en cas d’élection nationale, elle suspendra temporairement sa carrière aéronautique avant d’y revenir, préférentiellement à Toulouse, ville reconnue comme la capitale européenne de l’aéronautique.

Son engagement dans Miss France est ainsi circonscrit : il s’agit pour elle d’une parenthèse professionnelle assumée, une occasion unique, un « one shot » qu’elle vit pleinement, entre ses responsabilités industrielles et son ambition de faire entendre une autre voix féminine au sein du concours.