Christian Clavier quitte la Corse pour le Plat pays après des déboires avec des nationalistes

Christian Clavier, 73 ans, vient de subir un nouveau revers judiciaire dans le litige qui l’oppose au fisc français : la justice a rejeté son recours portant sur un redressement fiscal d’environ 600 000 euros lié à la vente de son ancienne villa en Corse, selon les informations publiées par L’Informé. Cette décision relance un dossier ancien qui mêle occupation militante, retentissement médiatique et une importante plus-value immobilière.

La propriété en question, située dans le lotissement très prisé de Punta d’Oro, près de Porto-Vecchio, a déjà alimenté la chronique en 2008 lorsqu’elle a été envahie par plusieurs militants nationalistes. Ces derniers dénonçaient la spéculation foncière et l’installation de personnalités fortunées sur l’île ; dix d’entre eux ont été condamnés à une amende de 500 euros pour violation de domicile. L’affaire avait pris une dimension publique renforcée par la notoriété de l’acteur et son lien d’amitié avec l’ancien président Nicolas Sarkozy.

Quelques années après ces événements, Christian Clavier a vendu la demeure pour un montant proche de 8,5 millions d’euros, opération qui a généré une plus-value au centre du redressement fiscal aujourd’hui confirmé par la justice. C’est contre cette taxation sur la plus-value que l’acteur avait formé un recours désormais rejeté.

Une villa corse devenue symbole malgré elle

Acquise comme un havre de paix face à la Méditerranée, la villa de Punta d’Oro est devenue le théâtre d’une controverse locale et nationale. L’occupation du jardin le 30 août 2008 avait provoqué un important retentissement médiatique, d’autant que l’acteur n’était pas présent au moment des faits. Après l’incident, la surveillance du domaine a été renforcée en raison de menaces reçues, et la propriété est restée longtemps associée à cette polémique.

La contestation autour de la résidence a contribué à transformer la maison en symbole des tensions immobilières en Corse, bien au-delà du seul contexte privé de la célébrité. La revente ultérieure et la plus-value dégagée ont ensuite placé l’opération immobilière sous le microscope de l’administration fiscale, aboutissant au redressement contesté et au recours rejeté.

Sur le plan personnel et résidentiel, Christian Clavier a progressivement quitté la scène française. En 2012, il s’installe à Londres, un départ présenté par son entourage comme une décision visant à retrouver une certaine tranquillité et non comme un exil fiscal, selon les déclarations relayées à l’époque. Le Brexit modifie ensuite ses perspectives : l’acteur choisit de s’installer en Belgique, à Bruxelles.

Il vit désormais dans une grande maison avec jardin dans le haut de Saint-Gilles, quartier apprécié pour ses façades Art déco et son ambiance proche du village. Interrogé par Ciné Télé Revue, il a expliqué que « Paris est devenu invivable. Chez vous, l’ambiance est plus conviviale et internationale. » Dans un entretien accordé à Paris Match Belgique, il a également évoqué son attachement à certaines caractéristiques de la vie belge, citant l’humour local et la gastronomie, notamment les gaufres, les spéculoos et les bières belges.