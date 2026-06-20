Réouverture des frontières : le Niger dépêche son ministre de l’Intérieur à Cotonou

Une mission nigérienne conduite par le ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, a quitté Niamey le 19 juin 2026 pour Cotonou afin de poursuivre les discussions sur la réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin. Cette démarche marque une nouvelle étape dans le processus engagé début juin par les présidents Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani, après près de trois ans de fermeture de cet axe stratégique.

Une mission de haut niveau conduite par le général de division Mohamed Toumba, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger, a quitté Niamey le 19 juin 2026 dans l’après-midi à destination de Cotonou, afin de poursuivre les négociations sur la réouverture de la frontière commune entre les deux pays, fermée depuis le coup d’État nigérien de juillet 2023, selon la Radiotélévision du Niger (RTN).

Le départ de cette mission a été précédé le matin du même jour d’une réunion de cadrage réunissant le comité national d’experts nigériens, chargé du volet frontalier, au cabinet du Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine. Cette réunion a porté sur les attentes des plus hautes autorités nigériennes relativement aux conditions de réouverture et aux perspectives de coopération bilatérale.

La mission s’inscrit dans le prolongement d’un communiqué conjoint publié le 16 juin 2026 par les gouvernements nigérien et béninois, dans lequel les deux parties avaient acté les conclusions d’un premier cycle de travaux techniques menés dans le délai de quinze jours imparti, et s’étaient déclarées satisfaites de leur caractère fructueux.

Un processus enclenché le 2 juin lors de la visite Wadagni

Le processus avait été lancé lors de la visite officielle du président béninois Romuald Wadagni à Niamey le 2 juin 2026, quelques jours après son investiture. À l’issue de ses entretiens avec le chef de l’État nigérien Abdourahamane Tiani, les deux dirigeants avaient adopté un communiqué conjoint en neuf points, actant la mise en place d’un comité d’experts chargé de proposer, sous quinzaine, les modalités de levée des obstacles à la réouverture de la frontière. Le Premier ministre Zeine avait officiellement installé ce comité le 5 juin.

Le communiqué conjoint du 16 juin, signé côté béninois par Olushegun Adjadi Bakari et côté nigérien par Bakary Yaou Sangaré, avait confirmé la remise des conclusions à leurs présidents respectifs et annoncé une nouvelle phase de travaux. La mission conduite par le général Toumba constitue la première démarche de haut niveau à Cotonou depuis ce rapport.

Mohamed Toumba est l’un des membres fondateurs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 et dont il assure le numéro deux de facto. Il s’était déjà rendu à Cotonou en juillet 2024 sous la présidence de Patrice Talon, dans le cadre d’une précédente tentative de médiation qui n’avait pas abouti à la réouverture.

Une frontière fermée depuis près de trois ans

La frontière entre le Niger et le Bénin est fermée depuis les heures qui ont suivi le coup d’État de juillet 2023, les autorités de la junte invoquant notamment des raisons sécuritaires après la dégradation des relations bilatérales consécutive au soutien affiché de Cotonou aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre Niamey.

La fermeture pèse sur les économies des deux pays. Le corridor Bénin-Niger constitue l’un des principaux axes d’approvisionnement du Niger, pays enclavé, et représente une source significative de recettes de transit et d’activités portuaires pour le Bénin. Les deux pays ont prévu de relancer leur commission mixte de coopération bilatérale, selon le communiqué du 2 juin. La date d’une visite officielle de retour du général Tiani à Cotonou, évoquée lors de la rencontre de Niamey, n’avait pas encore été arrêtée au moment du départ de la mission.