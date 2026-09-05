Rentrée scolaire 2026-2027 : L’enseignement secondaire en mode dialogue et action

Le ministre de l'Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, a poursuivi vendredi 4 septembre 2026 sa tournée de prise de contact dans l'Ouémé et le Plateau, avant la rentrée scolaire 2026-2027.

Le Ministre de l’Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, a poursuivi, vendredi 4 septembre 2026, sa tournée de prise de contact avec les acteurs du système éducatif de l’Ouémé et du Plateau, engagée trois jours plus tôt dans le Couffo et le Mono à l’occasion des journées pédagogiques nationales. Objectif affiché : échanger sur les défis et priorités du secteur à quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027.

Au lycée Béhanzin et au lycée de jeunes filles Toffa 1er de Porto-Novo, dans l’Ouémé, les échanges ont porté sur le manque de ressources humaines, de salles de classe et de bibliothèques, les effectifs pléthoriques d’élèves, le reversement des Aspirants au métier d’enseignant (AME) ainsi que l’amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants.

Au lycée technique de Pobè, dans le Plateau, les acteurs ont plaidé pour le recrutement de nouveaux enseignants, le renforcement de la formation continue et du recyclage du personnel, ainsi que la mise à disposition d’équipements informatiques au profit de certaines directions. En réponse, le ministre Adéyèmi Clément Kouchadé a indiqué qu’il convient de capitaliser sur les acquis et d’explorer de nouvelles approches pour relever ensemble les défis du système éducatif, réaffirmant la volonté du gouvernement du président Romuald Wadagni d’améliorer les conditions de travail dans ce sous-secteur.

Selon le ministère, cette tournée constitue un cadre d’écoute, de dialogue et de partage avec les structures déconcentrées, en vue d’une nouvelle année scolaire « réussie et apaisée ». Les échanges menés dans l’Ouémé et le Plateau ont permis de dresser un état des lieux détaillé et d’envisager des mécanismes pour améliorer les performances du système éducatif.

Une tournée amorcée dans le Couffo et le Mono, à poursuivre dans le Zou-Collines

La tournée du ministre avait débuté les 3 et 4 septembre dans les départements du Couffo et du Mono, avec des étapes au CEG d’Aplahoué et à la direction départementale de l’Enseignement secondaire du Mono. Elle doit désormais se poursuivre dans le Zou-Collines, puis dans les départements du septentrion, selon le ministère.