Guerre en Iran : la facture énergétique de 32 pays africains alourdie de 21,9 milliards de dollars en six mois (CREA)

Selon un rapport du CREA, 32 pays africains importateurs ont payé 21,9 milliards de dollars supplémentaires pour leurs combustibles fossiles entre mars et août 2026, tandis que le Nigeria, l'Angola et d'autres exportateurs ont engrangé des recettes record.

Trente-deux pays africains importateurs de combustibles fossiles ont vu leur facture énergétique s’alourdir de 21,9 milliards de dollars entre mars et août 2026, dans le sillage de la hausse des prix pétroliers consécutive aux frappes contre l’Iran, selon un rapport du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) publié le 26 août.

Sur les 41 pays africains étudiés, neuf exportateurs nets de pétrole ont à l’inverse engrangé 21,6 milliards de dollars de recettes supplémentaires sur la même période, portant le solde net du continent à -0,3 milliard de dollars, selon cette étude relayée par l’Agence Ecofin.

L’Égypte est le pays le plus touché, avec un surcoût de 5,2 milliards de dollars, équivalent à 1,33 % de son produit intérieur brut selon le CREA. Suivent l’Afrique du Sud (3,5 milliards), le Maroc (2,2 milliards), la Tanzanie (2,1 milliards), le Kenya (1,7 milliard), le Mozambique (1,2 milliard) et Djibouti (1 milliard).

À l’inverse, le Nigeria et l’Angola ont engrangé respectivement 7,5 et 4,5 milliards de dollars de recettes supplémentaires, devant la Libye (3,3 milliards), l’Algérie (2,8 milliards), la République du Congo (1,5 milliard), le Gabon (0,8 milliard) et le Cameroun (0,5 milliard).

Un choc mondial de plus de 330 milliards de dollars

À l’échelle mondiale, la crise du détroit d’Ormuz a coûté plus de 330 milliards de dollars supplémentaires à l’ensemble des importateurs de combustibles fossiles sur la période, selon le CREA, qui chiffre le surcoût pour l’Inde à 22 milliards de dollars et pour l’Union européenne à près de 41 milliards d’euros.