Serie A : l’Inter Milan, leader invaincu, reçoit un Naples diminué par les blessures

Auteurs d'un début de saison parfait, les Nerazzurri accueillent à San Siro des Napolitains privés de plusieurs cadres, dont Alessandro Buongiorno et Scott McTominay.

L’Inter Milan, leader invaincu de la Serie A avec six points en deux journées, reçoit Naples ce samedi 5 septembre à 18 heures à San Siro, pour un choc entre le tenant du titre italien et l’un des favoris de la saison.

Sous la direction de leur entraîneur Cristian Chivu, les Nerazzurri affichent une entame parfaite, avec deux victoires en deux matches : 4-1 contre Monza puis 1-0 contre Cagliari, pour cinq buts marqués et un seul encaissé.

Naples, champion d’Italie en titre, présente un bilan plus contrasté après deux journées, avec une victoire 2-0 contre Gênes suivie d’une défaite 1-2 face à Côme, qui le classe dixième du championnat.

Les Napolitains devront en outre composer avec une infirmerie chargée : le défenseur central Alessandro Buongiorno est indisponible jusqu’à fin octobre en raison d’une blessure au genou, tout comme Luca Marianucci, tandis que l’attaquant Cyril Ngonge est également touché au genou.

Spence incertain, McTominay absent plusieurs semaines

Le milieu écossais Scott McTominay doit également observer plusieurs semaines d’absence en raison d’un problème cardiaque, et le latéral Pasquale Mazzocchi, gêné par le genou, n’a pas de date de retour fixée.

Côté milanais, l’effectif reste globalement au complet : seul le latéral Djed Spence souffre d’une gêne physique mineure qui ne devrait toutefois pas l’empêcher de tenir son rôle de remplaçant. En attaque, l’Inter pourra compter sur le duo Lautaro Martinez-Francesco Pio Esposito pour ce premier grand rendez-vous de la saison.