FC Barcelone : Lamine Yamal incertain pour le match contre Valence

Touché à l’entraînement collectif samedi, l’attaquant du FC Barcelone reste incertain pour le déplacement à Valence, dimanche, où une victoire permettrait aux Blaugrana de prendre la tête de la Liga.

Le FC Barcelone ignore encore si Lamine Yamal sera apte à affronter Valence, dimanche 6 septembre à 16h15, pour la 4e journée de Liga. L’attaquant espagnol, touché après avoir reçu un coup lors de la séance collective de samedi, s’est entraîné à part sur décision du staff catalan.

Cette mise à l’écart temporaire n’a toutefois pas empêché l’international espagnol d’être retenu pour le déplacement à Mestalla. Sa présence sur la feuille de match reste néanmoins à déterminer dans les heures précédant la rencontre.

L’enjeu sportif est de taille pour le Barça : une victoire à Valence permettrait aux Catalans de prendre la tête du championnat, après la défaite du Real Madrid face au Betis la veille.

Interrogé sur l’état de son joueur en conférence de presse, Hansi Flick s’est montré prudent mais rassurant. « Il s’est entraîné individuellement et tout s’est bien passé. Il fera le déplacement avec nous demain. Il a reçu un coup et il avait des douleurs, donc nous avons décidé que c’était mieux qu’il s’entraîne à part », a expliqué l’entraîneur allemand du Barça.

Une décision attendue avant le coup d’envoi

Flick a précisé qu’après sa séance individuelle, Yamal lui avait indiqué se sentir bien, sans pour autant lever toute incertitude sur sa titularisation. Le technicien dispose encore de plusieurs heures pour évaluer la situation avant d’arrêter sa composition.

Plusieurs scénarios restent possibles : une titularisation si son état évolue favorablement, une entrée en cours de match, ou une absence totale si la prudence l’emporte. La décision finale sera prise en fonction des sensations du joueur dans les dernières heures précédant la rencontre.