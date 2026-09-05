Ebola en RDC : Kinshasa lance un nouveau plan de riposte à 1,3 milliard de dollars

Avec 3 072 morts pour 6 342 cas recensés, l'épidémie de virus Ebola Bundibugyo touche désormais 60 zones de santé dans six provinces. Le gouvernement mise sur un programme de 180 jours baptisé « Une Santé ».

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé, vendredi 4 septembre, à Kinshasa, un nouveau plan de riposte contre l’épidémie de fièvre à virus Ebola qui frappe le pays depuis plusieurs mois. Baptisé « Une Santé », ce programme de 180 jours, dont le coût est estimé à 1,3 milliard de dollars, vise à freiner la transmission du virus et à faire baisser le nombre de décès.

L’épidémie, provoquée par la souche Bundibugyo pour laquelle aucun vaccin n’est pour l’instant homologué, a déjà fait 3 072 morts sur 6 342 cas recensés. Elle touche désormais 60 zones de santé réparties dans six provinces, l’Ituri restant la région la plus affectée.

Selon le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, cette 17e épidémie recensée dans le pays impose de changer d’approche. « Il ne s’agit plus seulement de traiter les malades, mais d’agir sur l’ensemble des facteurs qui favorisent la propagation du virus », a-t-il déclaré lors du lancement du plan, selon des propos rapportés par RFI.

Le dispositif prévoit un renforcement de la surveillance épidémiologique, avec une détection plus rapide des cas et un suivi systématique des personnes contacts. Les équipes sanitaires doivent également être mieux préparées à intervenir dans les zones déjà touchées ou menacées par une extension de l’épidémie.

Une plus grande implication des communautés

Le plan « Une Santé » entend aussi rapprocher la riposte des populations, en renforçant les structures de santé locales, en améliorant la prise en charge des patients et en favorisant un accès plus précoce aux soins.

La communication occupe une place centrale dans cette nouvelle stratégie, avec une implication accrue des communautés pour lutter contre les rumeurs, expliquer les mesures de prévention et encourager le signalement rapide des cas suspects.

Le programme mise enfin sur une meilleure coordination entre les secteurs de la santé humaine et animale, de l’environnement et de l’administration, une approche transversale que les autorités congolaises jugent nécessaire face à une épidémie qui a franchi la barre des 3 000 morts début septembre.