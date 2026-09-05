Guerre en Ukraine : les émissaires américains Kushner et Witkoff en mission à Moscou et Kiev

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont arrivés à Moscou avant une première visite à Kiev, porteurs d'une proposition de paix, alors que Zelensky propose un cessez-le-feu et qu'une frappe russe a fait quatre morts à Kamianske.

Les émissaires spéciaux du président américain Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont arrivés samedi 5 septembre 2026 à Moscou avant de se rendre dimanche à Kiev, porteurs d’une proposition destinée à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Selon le président Trump, cité par l’Agence France-Presse, « nous avons une idée pour la paix » et « il y a une bonne chance » que la démarche aboutisse. Il n’a pas précisé si la proposition prévoit une cession de territoire ukrainien, option qu’il avait précédemment laissé entendre.

Les deux émissaires s’étaient déjà rendus à Moscou en janvier, mais il s’agit de leur première visite à Kiev depuis le début du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé, vendredi soir, un arrêt mutuel des frappes aériennes pendant la durée de leur mission : « Il n’y aura pas de frappes aériennes de notre part, et la Russie doit, en contrepartie, garantir un cessez-le-feu », a-t-il déclaré. Moscou n’avait pas répondu samedi à cette proposition.

La visite intervient au lendemain d’une frappe de drone russe qui a visé, vendredi, le siège des services de sécurité ukrainiens (SBU) en plein centre de Kiev, faisant sept blessés selon les autorités. M. Zelensky a affirmé que le drone visait directement le bureau du chef du SBU, Oleksandre Poklad.

Nouvelles attaques et bilan meurtrier ce samedi

Le président ukrainien a dénoncé samedi de nouvelles frappes russes sur les aéroports de Kiev, à la veille de l’arrivée des émissaires américains. Une attaque russe contre la ville de Kamianske, dans le centre-est de l’Ukraine, a fait au moins quatre morts et cinq blessés, selon les autorités régionales.

Moscou a multiplié ces dernières semaines ses frappes de drones et de missiles sur Kiev et d’autres villes ukrainiennes. De son côté, l’armée ukrainienne a intensifié cet été ses propres frappes en territoire russe, visant selon elle des infrastructures logistiques, militaires et énergétiques.

Un différend porté devant l’aviation civile internationale

M. Zelensky a averti cette semaine que l’espace aérien russe était devenu dangereux en raison des drones ukrainiens, un avertissement que Vladimir Poutine a qualifié de « terroriste ». Kiev a indiqué avoir formellement notifié cette situation à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), tandis que Moscou a demandé à l’organisation de « condamner » les déclarations ukrainiennes qu’elle juge « illégales ».