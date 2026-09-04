Éducation de base : Armand Kuyema Natta évalue les performances scolaires dans l’Atacora

Le ministre des Enseignements maternel et primaire a échangé avec la communauté éducative de l'Atacora sur les priorités du secteur. Les échanges ont ciblé le fonctionnement des cantines, l'état des infrastructures et les indicateurs d'apprentissage.

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, s’est rendu dans le département de l’Atacora à la tête d’une délégation ministérielle comprenant le ministre conseiller Paulin Gbénou. Ce déplacement officiel s’inscrit dans le cadre d’une vaste tournée nationale de prise de contact menée directement auprès des acteurs du système éducatif sur le terrain.

Cette étape septentrionale prolonge une série de rencontres territoriales déjà conduites par l’autorité ministérielle dans plusieurs régions du pays. Avant de poser ses valises dans l’Atacora, la mission gouvernementale avait successivement sillonné les départements du Borgou, de l’Alibori et de la Donga pour constater l’état d’avancement des activités scolaires.

Au cœur de cette étape, les séances de travail avec les responsables administratifs et les structures déconcentrées ont permis d’établir un état des lieux exhaustif. Les discussions ont précisément porté sur le bilan des performances académiques enregistrées, la consolidation des acquis pédagogiques récents ainsi que les contraintes structurelles majeures qui ralentissent encore le secteur dans cette zone.

Parmi les dossiers prioritaires abordés lors des échanges figurent le suivi rigoureux des indicateurs de performance scolaire et l’approvisionnement des cantines scolaires, levier central du maintien des apprenants en classe. La délégation et les équipes locales ont également examiné le parc immobilier de la circonscription, identifiant les infrastructures dégradées qui nécessitent des chantiers de réfection d’urgence.

Cap sur l’innovation et le suivi-évaluation

Face à ces constats, Armand Kuyema Natta a formellement exhorté les cadres éducatifs locaux à faire preuve d’innovation dans leur gouvernance opérationnelle quotidienne. Le ministre a insisté sur l’impératif de pérenniser des outils fiables de suivi-évaluation, condition sine qua non pour adapter les interventions des pouvoirs publics aux réalités et spécificités concrètes des établissements scolaires.