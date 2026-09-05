Liga : l’Athletic Bilbao reçoit un Atlético Madrid invaincu pour la 4e journée

Battu deux fois à domicile avant de se relancer à Vigo, l'Athletic Bilbao du nouvel entraîneur Edin Terzic reçoit un Atlético Madrid toujours invaincu, samedi 5 septembre à San Mamés, pour la 4e journée de Liga.

L’Athletic Bilbao reçoit l’Atlético Madrid ce samedi 5 septembre 2026 à 16h15 à San Mamés, à l’occasion de la 4e journée de Liga, pour un choc entre des Basques en quête de confirmation et des Madrilènes toujours invaincus.

Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Edin Terzic, arrivé en remplacement d’Ernesto Valverde, les Basques ont connu un début de saison compliqué, avec deux défaites à domicile face à Séville (1-3) et au FC Barcelone (0-2), avant de se relancer par une victoire à Vigo face au Celta.

En face, l’Atlético Madrid reste invaincu après trois journées et pointe parmi les trois premiers de Liga, malgré un effectif largement renouvelé cet été. Diego Simeone devra composer sans l’attaquant norvégien Alexander Sörloth, toujours blessé, mais retrouve l’Argentin Julián Álvarez, de retour de sélection.

Côté basque, les absences concernent Unai Egiluz, Dani Vivian, Beñat Prados, Nico Serrano et Peio Canales.

Les compositions probables

Selon les prévisions de la presse spécialisée, l’Athletic devrait aligner Simón dans les buts, avec Areso, Yeray, Laporte et Berchiche en défense, De Galarreta et Gerenabarrena au milieu, Berenguer, Sancet et N. Williams devant Guruzeta. L’Atlético Madrid s’appuierait sur Oblak dans les buts, Llorente, Pubill, Hancko et Grimaldo en défense, Simeone, Barrios, Hjulmand et Lookman au milieu, en soutien de Baena et Kang-in Lee.

Le coup d’envoi de cette rencontre, retransmise sur DAZN, est prévu à 16h15 à San Mamés.