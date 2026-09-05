RDC : au moins 22 morts dans l’incendie d’une salle de fête à Kinshasa

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 4 au 5 septembre 2026 dans une salle de mariage du quartier de Lingwala, à Kinshasa, faisant au moins 22 morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire des autorités locales.

En République démocratique du Congo, un incendie s’est déclaré dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026 dans une salle de fête du boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, en pleine cérémonie de mariage. Le bilan provisoire fait état d’au moins 22 morts et de nombreux blessés, a annoncé Norbert Mushiga Nzindula, bourgmestre de Lingwala.

Le feu a pris au premier étage de l’immeuble commercial abritant la salle Panacée, alors que le marié venait de faire son entrée et que les invités attendaient encore l’arrivée de la mariée. Une seule porte de sortie, trop étroite pour permettre l’évacuation rapide d’un grand nombre de personnes, a compliqué la fuite des invités, selon le bourgmestre. La fumée a encore aggravé la situation à l’intérieur de la salle.

Des vidéos diffusées dans la nuit montrent des personnes inanimées, des appels au secours et des invités portant assistance aux victimes ; certaines auraient utilisé les fenêtres pour sortir du bâtiment. Les pompiers sont intervenus pendant la nuit. Au matin, des vitres brisées et des débris jonchaient encore les abords de l’immeuble.

Les blessés ont été pris en charge dans plusieurs hôpitaux de Kinshasa, notamment les hôpitaux Vijana, du Cinquantenaire, le Camp Kokolo et l’ex-Maman Yemo. La police a bloqué l’accès au site et des agents de la police technique et scientifique ont procédé aux premières constatations. L’origine du sinistre restait inconnue samedi.

Des contrôles annoncés dans d’autres salles de fête

Norbert Mushiga Nzindula a indiqué que d’autres établissements accueillant ce type d’événements feraient l’objet de vérifications de la part des autorités communales, afin d’éviter qu’un tel drame ne se reproduise. Le bilan, encore provisoire samedi, pourrait évoluer à mesure que se poursuivent les opérations de secours.