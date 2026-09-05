Attentats du 11-Septembre : Zacarias Moussaoui demande à purger sa peine en France

Le seul condamné aux États-Unis pour les attentats du 11 septembre 2001 souhaite purger la fin de sa peine en France, selon un dossier consulté par RMC, à quelques jours du 25e anniversaire des attaques.

Zacarias Moussaoui, seul homme condamné aux États-Unis pour sa participation aux attentats du 11 septembre 2001, a demandé à purger la fin de sa peine en France, rapporte RMC le 4 septembre 2026. Son avocat, Me Romain Ruiz, a adressé un dossier de douze pages au Garde des Sceaux pour solliciter ce transfèrement. Ce Français de 58 ans est détenu depuis 2001 dans une prison de très haute sécurité du Colorado, aux États-Unis.

La demande intervient à quelques jours du 25e anniversaire des attentats, qui ont fait près de 3 000 morts lors de l’effondrement des tours jumelles du World Trade Center à New York. Condamné à la réclusion à perpétuité en 2006 pour sa participation à la préparation des attentats, Zacarias Moussaoui avait été arrêté quelques semaines avant les attaques après avoir éveillé les soupçons dans une école de pilotage du Minnesota, où il cherchait à apprendre à piloter un Boeing 747. Il avait alors été présenté comme le « 20e pirate de l’air ».

Selon le dossier consulté par RMC, la défense de Zacarias Moussaoui dénonce des conditions de détention qu’elle qualifie d’« ultra-répressives », ainsi qu’une enquête et un procès qu’elle estime biaisés. Elle s’appuie notamment sur des éléments déclassifiés en 2021, selon lesquels le FBI aurait indiqué, lors d’une réunion à huis clos en novembre 2001, que Zacarias Moussaoui n’était pas prévu pour participer aux attentats du 11 septembre eux-mêmes, mais à une opération distincte et ultérieure.

Un transfèrement vers la France ferait passer son statut d’une perpétuité réelle à une perpétuité incompressible, selon ces mêmes informations. Une telle décision ne peut toutefois aboutir sans un accord formel entre Paris et Washington, dont les autorités ne s’étaient pas prononcées publiquement sur cette demande au 5 septembre 2026.

La mère de Zacarias Moussaoui décrit un isolement familial

La mère de Zacarias Moussaoui, Aicha El Wafi, dont l’état de santé ne lui permet plus de se rendre aux États-Unis, a témoigné de la difficulté à maintenir un lien avec son fils du fait de ses conditions de détention. « J’attends tous les mois le jour où il va m’appeler. Je ne le verrai jamais, et je redoute de mourir sans le voir », a-t-elle confié, selon des propos rapportés par RMC.