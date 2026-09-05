Julio Iglesias visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle et travail forcé

Deux anciennes employées du chanteur espagnol, soutenues par l'ONG Women's Link Worldwide, l'accusent de faits qu'elles disent avoir subis en 2021 dans les Caraïbes. L'artiste de 82 ans dément catégoriquement.

Le chanteur espagnol Julio Iglesias, 82 ans, fait l’objet depuis le 4 septembre d’une nouvelle plainte pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et travail forcé, déposée en Espagne par deux anciennes employées avec le soutien de l’ONG Women’s Link Worldwide.

Les deux plaignantes, qui travaillaient respectivement comme physiothérapeute et comme employée de maison, affirment que les faits se sont déroulés en 2021 dans des propriétés du chanteur situées aux Bahamas et en République dominicaine. La seconde, âgée de 22 ans à l’époque des faits, a livré un témoignage direct sur les conditions qu’elle décrit comme dégradantes : « Je me sentais comme un objet, comme une esclave en plein XXIe siècle (…) Il me mettait les doigts partout. »

Une première plainte, déposée en Espagne, avait été classée sans suite en janvier 2026 pour des motifs de compétence territoriale. La nouvelle procédure s’appuie sur un principe de droit espagnol permettant de poursuivre des ressortissants nationaux pour des infractions commises à l’étranger, dès lors que ces faits sont également punissables dans le pays où ils se seraient produits.

Face à ces accusations, Julio Iglesias conteste catégoriquement les faits, qu’il qualifie d’« absolument faux ». Le chanteur affirme n’avoir « jamais agressé, contraint ou manqué de respect à quelque femme que ce soit ».

La justice espagnole doit se prononcer

Selon l’agence France-Presse, les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur ces allégations et la justice doit entendre le témoignage des plaignantes, à la demande de l’ONG qui les accompagne dans leurs démarches.

La procédure revient désormais entre les mains des magistrats espagnols, qui doivent statuer sur la recevabilité de cette nouvelle plainte visant l’un des chanteurs les plus populaires de la scène musicale hispanophone.