Regina Daniels: son ex, Somadina Adinma brise le silence sur sa brouille conjugale avec Ned Nwoko

L’acteur nigérian Somadina Adinma a réagi à la crise conjugale entre son ex-compagne, l’actrice Regina Daniels, et son mari, le sénateur milliardaire Ned Nwoko.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Depuis la diffusion d’une vidéo bouleversante montrant Regina Daniels en train de dénoncé en larmes, avoir été plusieurs fois victime de violence conjugale par son époux, les réseaux sociaux nigérians sont en ébullition. Des accusations confirmées pat les proches de la star de Nollywood, mariée depuis 2019 au sénateur Ned Nwoko. Son frère, Sammy West, a même accusé publiquement le politicien d’avoir envoyé des hommes de main à la résidence de sa sœur.

Alors que l’affaire fait grand bruit, l’ancien petit ami de Regina, Somadina Adinma, s’est retrouvé malgré lui mêlé à l’affaire. Son nom est plusieurs fois cités sur X (ex-Twitter). Certains internautes insinuent qu’il pourrait être heureux des malheurs de son ex. L’acteur a alors choisi de réagir d’une manière simple mais piquante.

Somadina Adinma brise le silence

« Ndi Asili »,a réagi l’ex de Régina Daniels, une expression igbo signifiant « commères » ou « bavards ». Pendant que les internautes prennent parti, Ned Nwoko, lui, a tenu à livrer sa version des faits. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, le sénateur a accusé Regina Daniels d’être dépendante aux drogues et à l’alcool. Selon lui, c’est son état qui serait à l’origine de leurs différends.

« Regina n’a pas toujours été comme ça. Sa lutte actuelle contre l’abus de drogue et d’alcool est la racine de notre problème. Elle doit poursuivre son programme de désintoxication, ou je crains pour sa vie », a déclaré le sénateur.

Il affirme en outre que Regina aurait agressé physiquement trois membres de son personnel et détruit plusieurs biens matériels. Le politicien dit avoir demandé à sa femme d’intégrer une cure de désintoxication à Asokoro ou à l’étranger, notamment en Jordanie, pour se soigner.

À lire aussi : «Je veux diriger un pays africain», Mr Eazi affiche ses ambitions présidentielles

Depuis la fuite de la vidéo, Regina Daniels n’a fait aucune déclaration publique, et son équipe reste silencieuse face aux accusations. Pour rappel, Regina Daniels et Somadina Adinma formaient autrefois l’un des couples les plus en vue de Nollywood avant leur rupture en 2019, l’année même où Regina a épousé Ned Nwoko pour devenir sa sixième épouse.