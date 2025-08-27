Record de chaleur: Tokyo enchaîne dix jours à 35°C et plus

PAR PAYS
La ville de Tokyo a enregistré mercredi 27 août son dixième jour consécutif avec des températures de 35 °C ou plus, un record annoncé par l’agence météorologique japonaise (JMA), qui précise à l’AFP qu’une telle série est une « première depuis le début des relevés » en 1875. Ce nouvel épisode de vagues de chaleur survient dans un contexte de réchauffement global : selon les scientifiques, le changement climatique d’origine humaine rend ces phénomènes plus intenses, plus fréquents et plus généralisés.

